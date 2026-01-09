É§º¬¾ë²¼¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¡ÖÉ§º¬¥°¥ë¥á¡×3Áª¡¡¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¡Ö¤Ò¤³¤ÍÐ§¡×¡Ö¶á¹¾µíÐ§¡×¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¿·Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¸Þ¾ë¤È¾ë²¼Ä®¥°¥ë¥á¡×¡£º£²ó¤ÏÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÉ§º¬¾ë¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£É§º¬¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤´ÅöÃÏ¤æ¤ë¥¥ã¥é¡Ö¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2023Ç¯¤Î¡ÖNRCÁ´¹ñ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ä´ºº¡ÊÆüËÜ¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¡×¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤ä¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡×¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤Ë¼¡¤°Æ²¡¹¤Î3°Ì¡£ÆüËÜ¤Ë5¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¹ñÊõ¤Î¤ª¾ë¤È¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¤Î¥³¥é¥Ü¤ä¤¤¤«¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾ë²¼Ä®¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ø¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡ÙÉ§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¤ÎÌ£¤¬ÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿
ÁáÂ®¡¢É§º¬¤ÎÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ§º¬¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢É§º¬»Ô¤ÎÎÙÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤Ë¸«³ØÌÜÅª¤ÇË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É§º¬±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌó20Ê¬¡£ÁáÂ®¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÃÏ¸µ¤Î¤ªÁ¦¤áÎÁÍý¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡¢È¬ÀéÂå¤Î¤Ò¤³¤ÍÐ§¡¢ÀéÀ®Äâ¤Î¶á¹¾µíÐ§¤ä¤Í¤§¡Á¡×¤ÈÂ®¹¶¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£È¯¾Í¤Ï1963¡Ê¾¼ÏÂ38¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿É§º¬»ÔÆâ¤ÎÌÍ¿©Æ²¡ØÌÍÎà¤ò¤«¤Ù¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤¿¤Î¤¬¡Ø¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡Ù¡ÊÉ§º¬»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£¸½ºß´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë50Å¹¶á¤¯½ÐÅ¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡Ù¤ÎÉ§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹
¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¶¨²ñ¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¾¤Ë¤â10Å¹¤Û¤É¤Î¤ªÅ¹¤¬¡Ö¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Î¤ªÁ¦¤áÅ¹ÊÞ¤Ï¥º¥Ð¥ê¡Ø¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡Ù¤ÎÉ§º¬±ØÁ°ËÜÅ¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë±ØÁ°Å¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÁáÂ®¤½¤ÎÈÕ¤Ë»Ç¤¤¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¡×¤ÎÌîºÚÊÂÀ¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ÎÌîºÚÊÂÀ¹¡Ê¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡Ë
Å¹Æâ¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öµæ¶Ë¤Î²«¶â¤À¤·¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸·Áª¤·¤¿6¼ïÎà¤ÎµûÀá¤äº«ÉÛ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¤À¤·¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¥¹¡¼¥×¤ò°ì¸ý¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢µæ¶Ë¤Î²«¶â¤À¤·¡¢¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿Ý¤äÀ¸ÕªÄÒ¤±¡¢¿É¥À¥ì¤Ç¤ÎÌ£ÊÑ¤â¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤Ç¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¿©¤Ù¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¸«»ö¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¹¾¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÄâ¡Ê¤ª¿Ý¤ÈÀ¸ÕªÄÒ¤±¡Ë
É§º¬»ÔÀ©75¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¡Ö¤Ò¤³¤ÍÐ§¡×¡¡¡ØÈ¬ÀéÂå¡Ù¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤È¤ä¤é¤ì¤¿¡ª
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ØÈ¬ÀéÂå¡Ù¡ÊÉ§º¬»Ô¡Ë¤Î¡Ö¤Ò¤³¤ÍÐ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤³¤ÍÐ§¡×¤Ï¡¢2011¡ÊÊ¿À®23¡ËÇ¯ÅÙ¤ËÉ§º¬»ÔÀ©75¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ç¡¢¶á¹¾ÊÆ¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤òÉ¬¤º»È¤¦¤Î¤¬¥ë¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
È¬ÀéÂå
È¬ÀéÂå¤Ç¤Þ¤º¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µí¤¹¤¸¡¢ÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¾®°¾¡Ê³¤Ï·Æ¦ÉÕ¤¡Ë¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¡Ö¸Ð¹ñ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬Á´¤Æ»Ý¤¤¡£¾®°¾¤È³¤Ï·Æ¦¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢ÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Î¿ÝÌ£Á¹¤â¤Þ¤¿ÈþÌ£¤Ç¤¹¡£¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï¶á¹¾µí¤Îµí¤¹¤¸¡¢¤Ê¤ó¤È¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç´°Á´¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤³¤ÍÐ§¡×¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
È¬ÀéÂå¡Ê¸Ð¹ñ¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡Ë
¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢É§º¬Ì¾Êª¡ÖÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤ò·Ú¤¯¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£Í³Íè¤Ï¡¢ÀÖµ´¤È¶²¤ì¤é¤ì¤¿É§º¬ÈÍ¼ç¡¦°æ°ËÄ¾À¯¸ø¤Î¡Ö°æ°Ë¤ÎÀÖÈ÷¡Ê¤¢¤«¤¾¤Ê¡Ë¤¨¡×¡Ê°æ°Ë²È¤¬ÍÑ¤¤¤¿¼ë¿§¤Î¹ÃÑÉ¤ä·³Áõ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Àº±ÔÉôÂâ¤Î¸Æ¾Î¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡ÖÀÖ¤¤¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤³¤ÍÐ§¡×¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤Ï¶á¹¾ÊÆ¤ÈÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¶á¹¾µí¤Îµí¤¹¤¸¤¬¼çÌò¤Ç¡¢Ì£¤Ï¤¹¤¤ä¤É÷¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤¬·ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¾®¿è¤Ê¤·¤«¤±¤Ç¤¹¡£±ï·ë¤Ó¤È¤·¤Æ¿´¤ò¤³¤á¤ÆÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡£
È¬ÀéÂå¡Ê¤Ò¤³¤ÍÐ§¡Ë
¡Ö¶á¹¾µíÐ§¡×¤Ï¼Â¿©³ð¤ï¤º¡¢¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ª¡¡Âå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä»ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ø¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä¡Ù
¤â¤¦1Å¹¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÀéÀ®Äâ¤Î¶á¹¾µíÐ§¡×¤Ç¤¹¡£¡ØÀéÀ®Äâ¡Ù¤È¤ÏÉ§º¬»ÔÆâ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¶á¹¾µí¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÅ¹¡ØÀéÀ®Äâ¡¡Ì´µþ¶¶Å¹¡Ù¤Ï¶á¹¾µí¤Î³°ÈÎ¤ä¥³¥í¥Ã¥±¤Ê¤É»ý¤Áµ¢¤êÎÁÍý¤¬¼ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Î¤ß¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¶á¹¾µí¡¡µíÐ§¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»öÁ°Ä´ººÉÔÂ¤ÇÌëË¬Ìä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤º¡£¤¤¤Ä¤«¡ÖÏÂµíÆÃ½¸¡×¤Î»þ¤Ë¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤ËÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä»ÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ø¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä¡Ù¡ÊÉ§º¬»Ô¡Ë¤Ç¤¹¡£ÈæÆâÃÏ·Ü¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Öº£¾¬¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡£¤½¤·¤ÆÄêÈÖ¤Î¡ÖÃº²Ð¶ú¾Æ¤¡×¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Æ¥µ¥é¤Ï´Ý¤´¤È¾è¤Ã¤¿¤æ¤ÇÍñ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¤·¤Þ¤¹¡£¶ú¾Æ¤¤ÏÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡£¤µ¤¹¤¬ÃÏ·Ü¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä¡Ê¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡Ë
¤Û¤Ã¤³¤ê¤ä¡ÊÃº²Ð¶ú¾Æ¤¡Ë
¤¼¤Ò¸õÊäÅ¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
É§º¬±Ø¤«¤é¤â¶á¤¤¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¸«³Ø¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á
Â³¤¤¤Æ¡¢É§º¬¤Î¤ªÁ¦¤á´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ë¤âµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹©¾ì¸«³Ø¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¼¢²ì¹©¾ì¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£É§º¬±Ø¤«¤éÆî¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç20Ê¬¤Û¤É¡£É§º¬»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂ¿²ìÄ®¡Ê¤¿¤¬¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¼¢²ì¹©¾ì
¥Ó¡¼¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤äÀ½Â¤¹©Äø¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹©¾ìÄ¾Á÷¤Î¥Ó¡¼¥ë¤â¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¡£Æ±¹©¾ì¤Ï°ûÎÁ¤âÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÆóÅáÎ®¹©¾ì¤Ç¡¢°ûÎÁ¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¸þ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ï¤É¤¦¤¾¤³¤Á¤é¤â¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¼¢²ì¹©¾ì¡Ê»î°û¡Ë¡áÄó¶¡²èÁü
¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¼¢²ì¹©¾ì¡Ê¥Ó¡¼¥ëÀ½Â¤¹©Äø¡Ë
¹ñÊõ¡¦É§º¬¾ë¤È¡Ö¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÉ¬¸«
ºÇ¸å¤ËÉ§º¬¾ë¤Î¾Ò²ð¤Ë¤¦¤Ä¤ê¤Þ¤¹¡£É§º¬±Ø¤«¤éÈüÇÊ¸Ð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÅÌÊâ¤Ç15Ê¬¤Û¤É¡£¶âµµ¾ë¡Ê¤³¤ó¤¤¸¤ç¤¦¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¶â¤Îµµ¤Ë¾è¤Ã¤¿´Ñ²»Áü¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤«¡£¶â¿§¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅ·¼é³Õ¤Ï¡Ö°ÒÉ÷Æ²¡¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÂçÏ·¡¦°æ°ËÄ¾É«¡Ê1815¡Á60Ç¯¡Ë¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿°æ°Ë²È¤ÎÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
É§º¬¾ë¤È¡¢¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó
ËÁÆ¬¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É§º¬¾ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤Î¿Í·Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆËèÆü2ÅÙ¡¢´§ÌÚÌç¡Ê¤«¤Ö¤¤â¤ó¡Ë³¦·¨¤ËËÜÊª¤Î¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤·×¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³§¤µ¤Þ¤âÀ§Èó¡¢¹ñÊõ¤È¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¬ÃÊ¤Î¼ÐÅÙ¤¬¤Ê¤ó¤È62ÅÙ¡ª¡¡¹ñÊõ¸Þ¾ë¤ÇºÇÂç¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÄ¯¤á¤¬ÁÔ´Ñ¤À
¤µ¤Æ¡¢É®¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ÏÅ·¼é³Õ¤ÎµÞ½Ô¤Ê³¬ÃÊ¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ò¥ë¥¯¥é¥¤¥à¡Ê»³ÅÐ¤ê¡Ë¤¬¹¥¤¤Ê¤»¤¤¤«¡¢¼«¾Î¡Ö¼ÐÅÙ¥Õ¥§¥Á¡×¤Ç¤·¤Æ¡¢ºä¤ò¸«¤ë¤È¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³¬ÃÊ¤â¤·¤«¤ê¡£É§º¬¾ë¤Î³¬ÃÊ¤Ï¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ëµÞ¤³¤¦ÇÛ¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯·¸¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¡¢ºÇ¾å³¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¬ÃÊ¤Ï62ÅÙ¤À¤È¤«¡£¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Ï10%¤òÄ¶¤¨¤¿¤é·ë¹½¤Êºä¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½»µï¤Î³¬ÃÊ¤Ï30¡Á40ÅÙ¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢62ÅÙ¤È¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤·¤Þ¤¹¡£Ä´¤Ù¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¹ñÊõ¸Þ¾ë¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ·ã¤·¤¤³¬ÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤Ü¥Ï¥·¥´¤Ë¶á¤¤¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¾å³¬¤ËÅÐ¤ë¤È¡¢Å·¼é¤«¤éÈüÇÊ¸Ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ìÂç¤¤¤¸Ð¤ò¹ñÊõ¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏìÔÂô¤Ç¤¹¤Í¡£³¬ÃÊ¤ÎÈè¤ì¤â¿á¤ÃÈô¤ÖÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
É§º¬¾ëºÇ¾å³¬¤è¤êÈüÇÊ¸Ð¤òË¾¤à
º£Æü¤ÏÉ§º¬¾ë¤È¾ë²¼Ä®¥°¥ë¥á¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£JR¿·´´Àþ¡ÖÊÆ¸¶±Ø¡×¤«¤é¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢µþÅÔ¤â¶á¤¤É§º¬»Ô¡£¹ñÊõ¸Þ¾ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤³¹¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÆüËÜ°ì¤Î¸Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¡¢¥Ó¡¼¥ë¹©¾ì¤â¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥á²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤µ¤Þ¤â¤¼¤Ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
