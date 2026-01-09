49歳パート主婦「オール・カントリーだけ」の投資戦略が生んだ2年で15万円の運用益
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫、子ども
▼金融資産
世帯年収：本人150万円、配偶者600万円
預貯金：1000万円、リスク資産：73万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：73万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：2023年から
2023年途中から、オール・カントリーへの積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額は「月2万円」からスタートして、その後「4万円に」増額したとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本58万円→評価額73万円」と、利益が出ている様子です。
運用益について「細かい動きは把握していないが、わりと順調に増えた。トランプ米大統領の関税の影響で株価が落ちたこともあったが、それでもマイナスにはならなかった。最近はまた順調に増えている」と説明。
「これからもオール・カントリーだけを少しずつ買い足していく予定」だと言います。
「銀行に預けていても金利は安いし、15年以上運用すればマイナスになるリスクは低いと聞いた。このまま積み立てていけば、資産を少しは増やせるはず」と期待を寄せます。
加えて「老後の生活について考えるようになった」こともメリットの1つだそうで、「積立資産は、年金をもらうようになってから年に4％ずつ引き出して、年金＋アルファで暮らせるようになれば」と計画しているとのこと。
これから積立投資を始める方へ向けては、「相場は読まずに、とにかくコツコツ積み上げ、株価が下がっても引き出さずに時間を味方に付ける。無理のない範囲でやるのがよい」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
