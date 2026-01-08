駿台学園が4年連続のセンターコートへ！ 鎮西は高校3冠の夢断たれる…【春高バレー男子4日目】

第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の男子3回戦と準々決勝が8日（木）に行われた。

大会3連覇中の駿台学園（東京）は日本航空（山梨）との3回戦を制すと、続く準々決勝で福井工大福井（福井）と激突。対戦相手の福井工大福井は、大物ルーキー田中洸擁する川内商工（鹿児島）との3回戦を勝ち上がっていた。なお、この両チームは2024年大会の決勝でも対戦している注目カードだ。Bコートの第5試合で行われた両者の3回戦、福井工大福井が2024年大会の決勝を知るエース能美偉時を中心に粘りを見せるも、勝負所で強さを発揮した駿台学園がフルセット勝ち。4年連続のセンターコート進出を決めた。

Cコートの第5試合では準々決勝が行われ、東山（京都）と令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）王者である鎮西（熊本）が激闘を繰り広げた。この両チームは第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）の決勝でも対戦しており、その際は鎮西に軍配が上がっていた。リベンジに燃える東山は、この準々決勝でストレート勝利。2023年大会以来の準決勝進出を果たした。一方、初の高校3冠に挑んだ鎮西だが、センターコートを目前に姿を消した。

わたSHIGA輝く国スポ3位の雄物川（秋田）は、インターハイ準優勝で大エース・ハントラクル星夏を擁する市立尼崎（兵庫）との3回戦を制すと、Bコートの第6試合で行われた東洋（東京）との準々決勝にも勝利。東山の待つ準決勝へコマを進めた。

インターハイ、わたSHIGA輝く国スポでベスト8の清風（大阪）は崇徳（広島）との3回戦、都城工（宮崎）との準々決勝で勝利を収め、2021年大会以来の準決勝進出を決めた。準決勝では駿台学園と対戦する。

8日（木）に行われた春高バレーの男子3回戦と準々決勝の結果、および10日（土）に開催される男子準決勝の組み合わせは以下の通り。

⬛︎春高バレー2026男子3回戦試合結果（1月8日開催）



駿台学園（東京）2-0 日本航空（山梨）

川内商工（鹿児島）1-2 福井工大福井（福井）

福岡大大濠（福岡）0-2 東山（京都）

土浦日大（茨城）0-2 鎮西（熊本）

市立尼崎（兵庫）0-2 雄物川（秋田）

東洋（東京）2-0 東海大相模（神奈川）

崇徳（広島） 0-2 清風（大阪）

都城工（宮崎） 2-1 静清（静岡）

⬛︎春高バレー2026男子準々決勝試合結果（1月8日開催）



駿台学園（東京）2-1 福井工大福井（福井）

東山（京都）2-0 鎮西（熊本）

雄物川（秋田）2-1 東洋（東京）

清風（大阪）2-0 都城工（宮崎）

⬛︎ 春高バレー2026男子準決勝対戦カード（1月10日開催）



14:15 雄物川（秋田）vs 東山（京都）

16:15 駿台学園（東京） vs 清風（大阪）