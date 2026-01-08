「ｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞｱﾞ

なんで！！！！傘が！！！！その壊れ方！！！！！！するの？！？！？！」



【動画】大バズリの、傘が壊れた動画

予想外の事態にパニックになってしまったTKGさん（@TKG91935623）。



ほとばしる感情を何があったのかの動画付きでX（旧Twitter）にぶちまけたところ、10万のいいねがつく大バズリとなりました。



TKGさんが投稿したのは、雨の日の必需品、傘にまつわる出来事に関するもの。見たところ、何の変哲もない、普通の傘です。



しかし開いてみると――。



ファッ！！？？



傘の中棒が、雨を受けるための生地の部分から上に突き出てしまいました。



TKGさんが手を動かすと、傘の軸がピストンのように動いて安定しません。予想外の事態にTKGさんは、「どうしてこうなった！」とでもいわんばかりに、不満をジェスチャーで表しています。



外出時に突然雨が降り出すなど、どうしても傘が必要になることがあります。そんな時に傘が思わぬ壊れ方をしていたら、困ってしまいますね。



そんな災難に見舞われてしまったTKGさんでしたが、その状況を報告したXの投稿は、爆笑をもって受け入れられました。



「友達も同じ事なってたわw」

「最後ブチ切れて爆笑」

「仕込み傘かとおもたww」

「すごいねこの武器...え、待って武器だよね」

「盾と銃が一緒になってるやつ？！！」



漫画『るろうに剣心』の“牙突”、ビデオゲーム『スプラトゥーン』の“スパイガジェット”、キアヌ・リーブス主演の映画『ジョン・ウィック』など、人気のメディア作品に登場する技や武器にたとえる人もいました。



イベントに向かう最中の出来事

TKGさんに傘が壊れた時の状況について聞きました。



12月某日、TKGさんはアニメ映画『劇場版総集編 ガールズバンドクライ 【後編】 なぁ、未来。』の上映兼スタッフトークイベントを観るため、劇場に向かいました。



雨が降っていたため、駅まで傘をさして歩いていましたが、ふと気がつくと、傘のハンドルの部分と上の生地との間が異様に短くなっていることに気がつきました。



「駅近くの交差点では通りすがりの女子高生に笑われてしまい、正直かなり恥ずかしかったです」



その時の状況をこのように振り返るTKGさん。傘を地面に押し付けるようにして無理やり閉じ、そのまま目的地に向かったそうです。



イベントが終わると雨も上がっていました。TKGさんはこの時、憂さ晴らしのつもりで例の動画を撮り、SNSに投稿。結果的に予想外の反響となりました。



不運は以前にも…？

実は、同アニメ作品にまつわる不運は今回ばかりではありませんでした。



この1週間前、作中に登場するバンド「トゲナシトゲアリ」と「RAISE A SUILEN」の対バンライブに向かう最中、TKGさんが長年愛用していたリュックが壊れてしまったそうです。



「『1週間にひとつ物が壊れる呪いにかかったのでは』と、半分本気で思っています」（TKGさん）



もちろん、『ガールズバンドクライ』自体は何の関係もありませんが、それでも好きな作品のイベント日に、持ち物が立て続けに壊れてしまった点は、本人的には気になってしまうところかもしれません。



これ以上、不運が起こらないと良いですね。



とはいえ、それによって、Xで大バズリをするという幸運にも恵まれたTKGさん。反響を受け、動画をYouTubeにもアップ（通常動画、ショート動画）。



また、「話題になったあの傘をオークションに出してみようか」とも考えているとか。



「その前に家族に捨てられてしまわないか少し心配しています（笑）」（TKGさん）



◇ ◇



ガレージキットが趣味だというTKGさん。制作や作品にまつわる情報は、Xでは「#TKG制作日記」で見られるとのことです。また、YouTube Channel「TKG制作日記」も開設しています。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））