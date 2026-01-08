「正直ノーマークだった」「どこから出てきた？」伏兵のブラジル人FWがフィルミーノ超えのプレミア最多16得点。セレソンにも追い風が
プレミアリーグでブラジル人選手の新たな歴史が刻まれた。ブレントフォードのFWイゴール・チアゴが、１月７日に行なわれた21節サンダーランド戦で２ゴールを記録し、今シーズンのゴール数を「16」に伸ばした。これは単一シーズンにおけるブラジル人選手の最多得点記録となる。
これまでの最多は15ゴール。リバプール時代のロベルト・フィルミーノ（2017-18）、アーセナルのガブリエウ・マルティネッリ（2022-23）、ウォルバーハンプトン時代のマテウス・クーニャ（2024-25）が並んでいた。Ｉ・チアゴはシーズン半ばにしてその壁を越え、記録保持者となったのである。
驚きが大きいのは、その立ち位置だ。
Ｉ・チアゴはブラジル国内で“将来を嘱望されたＦＷ”ではなかった。欧州移籍時も大きな注目を集めた存在ではなく、ブラジル代表の「エース問題」の俎上に載る名前でもなかった。その伏兵が、プレミアの舞台で、しかも数字で歴史を塗り替えた。
試合後、ブレントフォードのキース・アンドリュース監督は「彼は完璧なストライカーだ。われわれの攻撃に多くの貢献を果たしている」と称賛。加入２年目で、チームの軸へと成長した姿を評価した。
SNS上では、この“想定外”を映す反応が目立つ。
「正直ノーマークだった」
「どこから出てきた？」
「怪物すぎる」
「完全に手がつけられない」
「プレミアの新しいブラジル人９番だ」
と、驚きと称賛が入り混じった声が広がっている。
シーズンはまだ折り返し地点。このペースを維持できれば、偉大な数字を残す可能性もある。それだけではない。見えてきたのがブラジル代表入り、さらには2026年ワールドカップの出場だ。
絶対的なストライカーが不在のセレソンにとっても、Ｉ・チアゴのブレイクは大きな追い風と言える。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【動画】巧みなヘッドで記録を更新したＩ・チアゴの16点目
