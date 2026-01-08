1日には“年賀状”風のデコピンを投稿

ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新。ドジャースタジアムをお散歩する愛犬デコピンの映像などを公開した。

るんるんで歩き回っている。大谷が最初に公開したのは、ほぼ無人のドジャースタジアムの映像だった。デコピンは三遊間付近をるんるんで歩き回り、その後は投げられたボールを拾い、“ご主人”に届けている。

他にもトレーニングルームと思われる場所でデコピンと戯れる場面や、クラブハウスで一緒に歩く様子もアップした。

大谷は新年を迎えた直後、デコピンを使った年賀状風の画像で新年の挨拶を綴った。今年もデコピンへの“愛情”を炸裂させている。

ドジャース加入2年目の2025年は自己最多となる55本塁打をマーク。打撃部門ではリーグ“7冠”を達成した。また、6月には投手としても復帰。計14試合に先発登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振と活躍し、3年連続4度目のMVPに選ばれた。また、ポストシーズンでも投打で躍動し、ドジャースの連覇に貢献。今季は3連覇を目指す。（Full-Count編集部）