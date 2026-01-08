PFUは1月8日、紙や写真をスキャンしてPCやスマホに保存したり、連携するクラウドサービスにアップロードできるイメージスキャナ「ScanSnap」シリーズのフラッグシップモデル「ScanSnap iX2500」向けに、新機能「ScaSnap Go」の提供を開始しました。スマホアプリ「ScanSnap Home」をインストールしたスマホをスキャナ本体に近づけることで、簡単に本体とスマホを1対1でWi-Fi接続できる機能。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースに設置したスキャナを利用したり、自宅に設置したスキャナを家族で共用するなどの用途を想定しています。

Wi-Fi設定を残さず手軽に接続

スマホをスキャナ本体にかざして数タップの工程で、Bluetoothを経由してWi-Fiへの接続情報を読み込ませる仕組み。従来はスキャナを使う前にスキャナ本体とモバイル端末が同じWi-Fiネットワークに接続しているか、スキャナ本体とモバイル端末をダイレクト接続する設定が必要でしたが、ScanSnap Goを使えばスマホにWi-Fi接続のプロファイルを残さず手軽に接続できます。

いつもの設定でスキャンデータを利用できる

接続後はスマホ本体にスキャンデータを取り込んだり、クラウドサービスへ保存する「ScanSnap Cloud」に同期させるなど、ユーザーがいつも使う設定でスキャンデータが利用可能。自宅に置いたスキャナを家族で共用する場合にも、家族それぞれのスキャン設定で使うのに役立ちます。

本体をアップデートして利用可能

ScanSnap Goの利用には、デスクトップアプリケーション「ScanSnap Home」でScanSnap iX2500のファームウェアのアップデートが必要。アップデート後は、iX2500本体の無線設定でScanSnap Goの機能を有効に切り替えて利用を開始できます。