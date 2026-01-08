¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡ÉºÇ¸å¤Î¿·¥æ¥Ë¡É¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¡ÁÖ¤ä¤«¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î1Ãå¤¬¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
¾ÅÆî¤¬¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï1·î7Æü¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖKNOT¡×¡£Ä¾Ìõ¤Ç¡Ö·ë¤ÓÌÜ¡×¡¢°ÕÌõ¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤êŽ¤´Ø·¸ÀŽ¤å«¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Ž¤ÃÏ°èŽ¤¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ž¤Áª¼êŽ¤¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤Î¡Öå«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢º£²ó¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¡È·ë¤ÓÌÜ¡É¡á¡ØKNOT¡Ù¤È¤·¤ÆÉ½¸½¡×¡Ö·ë¤ÓÌÜ¤ò¤Ê¤¹¥í¡¼¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤ÊÎ®¤ì¤¬Ç²¤ê¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤¬´°À®¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖPENALTY¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ëºÇ¸å¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ß¤É¤ê¿§¤¬Á¯¤ä¤«¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¥Ç¥¶¥¤¥ó¹¥¤¤À¡Á¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤ó¤è¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖPENALTY¤µ¤ó¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ¹¤¤´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¸À¤¨¤Ð¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼·ÀÌó½ªÎ»¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºPENALTY¤µ¤ó¤Îºî¤ë¥æ¥Ë¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎPENATY¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë