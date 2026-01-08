日本マクドナルドから、粗挽きブラックペッパーとガーリックの刺激が特徴の人気サイドメニューが登場！

寒い季節に食欲をそそるスパイシーな味わいと、2種類の期間限定新ソースを楽しめます。

マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」

発売日：2026年1月14日(水)〜2月中旬予定

販売場所：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

※全営業時間帯で販売

2022年の初登場以来、その刺激的な味わいで多くのファンを持つ「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」が、2026年も期間限定でラインナップ。

粗挽きブラックペッパーとガーリックの旨みが後を引くおいしさが特徴で、外はカリッと、中はジューシーな食感を楽しめます。

さらに、ホワイトペッパーや唐辛子などの香辛料がチキンの旨みを一層引き立て、食べ進めるほどに満足感が増す仕上がりです。

2026年は、このナゲットの魅力をさらに引き出す2種類の新ソース「やみつき旨にんにくソース」と「サワークリームタルタルソース」も同時に展開。

また、夕方5時からの「夜マック」限定で、ポテトとナゲットがセットになったお得な「食べくらべポテナゲ」も登場し、ボリューム感たっぷりの食事を楽しめます。

新TVCMには、俳優の真栄田郷敦さんが登場。

人気青春漫画『ろくでなしBLUES』との初コラボレーションが実現し、主人公“前田太尊”ならぬ“真栄田太尊”として、仲間たちとナゲットを豪快に楽しむ姿が描かれます。

スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック (5ピース)

価格：290円〜(税込)

※デリバリーおよび一部店舗では価格が異なります。

黒胡椒とガーリックの風味がガツンと効いた、スパイシーなチキンマックナゲット。

辛味が苦手な方や小さなお子様は注意が必要なほどの刺激的な辛さが特徴です。

衣の表面に見える粗挽きブラックペッパーが食欲を刺激。

5ピース入りで、お好きなソース1個が付きます。

いつもの定番ソースで味わうもよし、期間限定の新しいソースで変化を楽しむもよし、自分好みの組み合わせを見つけられます。

期間限定ソース「やみつき旨にんにくソース」

すりごまの香ばしさに、濃口醤油とにんにくの力強い旨みを重ねた和風ソース。

焼き肉のタレを彷彿とさせる味わいで、隠し味のソテーオニオンとごま油がコクと深みを加えています。

濃口醤油とにんにくのパンチが、ナゲットの旨みを引き立て、やみつきになる味わいです。

期間限定ソース「サワークリームタルタルソース」

まろやかでクリーミーなサワークリームにガーリックの旨みを加えたタルタルソース。

ピクルスの爽やかな酸味がアクセントになり、コク深くもさっぱりとした味わいに仕上がっています。

隠し味のオニオンパウダーが深みを与え、スパイシーなナゲットとも相性抜群です。

食べくらべポテナゲ大／食べくらべポテナゲ特大

販売時間：夕方5時〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

価格：

食べくらべポテナゲ大：630円〜(税込)

食べくらべポテナゲ特大：990円〜(税込)

「食べくらべポテナゲ大」は、マックフライポテト(L)1個、チキンマックナゲット5ピース、スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック5ピースのセット。

「食べくらべポテナゲ特大」は、マックフライポテト(L)2個、チキンマックナゲット10ピース、スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック5ピースが入った大容量セットです。

通常のナゲットと黒胡椒ガーリック味の食べ比べをお得に楽しめます。

刺激的な辛さと香ばしい風味が、新年の食卓を盛り上げます。

2種類の期間限定ソースと合わせて、今だけの味わいを堪能できます。

日本マクドナルド「スパイシーチキンマックナゲット 黒胡椒ガーリック」の紹介でした。

