プレミアリーグ 25/26の第21節 ボーンマスとトットナムの試合が、1月8日04:30にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはランダル・コロムアニ（FW）、マティス・テル（FW）、シャビ・シモンズ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。トットナムのシャビ・シモンズ（FW）のアシストからマティス・テル（FW）がゴールを決めてトットナムが先制。

しかし、22分ボーンマスが同点に追いつく。マーカス・タベルニエ（MF）のアシストからエバニウソン（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに36分ボーンマスが逆転。マルコス・セネシ（DF）のアシストからイーライ ジュニア・クルーピ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、トットナムが選手交代を行う。ルーカス・ベルグバル（MF）に代わりウィルソン・オドベール（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

64分、ボーンマスは同時に2人を交代。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、エバニウソン（FW）に代わりデイビッド・ブルックス（MF）、エネス・ウナル（FW）がピッチに入る。

67分、トットナムが選手交代を行う。ランダル・コロムアニ（FW）からリシャルリソン（FW）に交代した。

78分トットナムのジョアン・パリーニャ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

86分、トットナムが選手交代を行う。ロドリゴ・ベンタンクール（MF）に代わりアーチー・グレイ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

87分、ボーンマスは同時に2人を交代。マーカス・タベルニエ（MF）、アレックス・ヒメネス（DF）に代わりバフォデ・ディアカイト（DF）、アミン・アドリ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分ボーンマスが逆転。デイビッド・ブルックス（MF）のアシストからアントワヌ・セメンヨ（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

その後もボーンマスの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ボーンマスが3-2で勝利した。

なお、ボーンマスは43分にアントワヌ・セメンヨ（FW）、51分にルイス・クック（MF）、77分にアレックス・ヒメネス（DF）に、またトットナムは60分にペドロ・ポロ（DF）、61分にランダル・コロムアニ（FW）、75分にミッキー・ファンデフェン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-08 06:40:09 更新