¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈà½÷¡×¡ÄÂçÃ«¤Î°ÜÀÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÈéÆù
¡¡Æ¨¤·¤¿¡Èµû¡É¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÃÏ¸µTV¶É¡ÖKTLA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡È·ùÌ£¡É¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¶ÉX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÂçÃ«¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½ªÆüÆÃÊÌÊÔÀ®¡ÖShohei Day¡×¤ò7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯É½¤ò½ä¤ê¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¾Ò²ð¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î1¿Í¤¬¡Ö°ÛÏÀ¤â½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄóµÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥«¡¼¥í»á¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡£²æ¡¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Ä¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ïº¸±¦¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Ç¥£¥«¡¼¥í»á¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡£¡Ö¡ØÀÎ¡¢µ¿¤¦Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¡¢Èà¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤À¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£ÂÇ·â¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢3´§²¦¤À¤Ã¤ÆÁÀ¤¨¤ë¡£¤À¤±¤É¤Í¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÈà¤ò¿Í¤Î¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÈà½÷¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¤Í¡×¤È¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤ÆÃÏÍýÅª¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿µåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ØÂçÃ«¤¬Î®¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢ÂàÃÄ¤·¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤âÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¸å¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦°ì¤Ë2Ç¯´Ö¤Ç2ÅÙ¤âµ±¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤â¹×¸¥¤·Â¿Âç¤Ê¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤Ï¥Ç¥£¥«¡¼¥í»á¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë