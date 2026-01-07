特集は御年８９歳で現役のボディビルダーとして活躍する男性です。９０歳を迎える２０２６年、大会で通算１９回目の優勝を目指してトレーニングに励んでいます。



鍛え抜かれた上腕二頭筋腕と、ふくらはぎ。そして、逆三角形に引き締まった背中をもつこの男性は…



ことしで９０歳の卒寿を迎える金澤利翼さん。日本最高齢のボディビルダーです。



広島市内のトレーニングジム。会長を務める金澤さんの一日は、オープン前の掃除から始まります。





■金澤利翼さん「掃除は毎日、毎朝来たらすぐ一番。私の仕事ですから、給料もらってますからおろそかにできません」常連客との世間話も大切な時間です。■金澤利翼さん「聞かれることに、まあそれと、まあその時のムードを見ながらね、それに応ずるだけです」事務作業などを終えると、いよいよ日課の筋トレを開始です。この日は、トレーニングの前に会員さんを補助。その力加減が絶妙なんだとか。■宮前亜寿香さん「金澤さん８９歳なんですけど、この歳で補助される方見たことないんですよ。それも絶妙な強さで、ちょっと手が欲しいなっていうところで補助が入るんで、すごく自分にとってちょうどいい効かせができてるんですよ」自身のトレーニングは週６日。月曜日は背中、火曜日は足、といったように毎日部位を変えて、一日２時間丁寧に鍛えます。■金澤利翼さん「これはね、重たい重量を持って引っ張ることでここの筋肉に刺激を大きく与えることができる。少ししかやらんけれどもどうしたらいい体になるか、それにはコンセントレーションがすごく大事になってくる。それを考えます」■記者「金澤さん、そのセンスをお持ちで？」■金澤利翼さん「うん。まあ、団扇でないことは確か。センスであることは確か…」ダジャレも冴える金澤さんは数々の大会を制し、ボディビル界では知らない人はいないほどの有名人です。２０代で２度の「ミスター日本」を獲得。一度競技を離れましたが、５０歳で復帰後も海外の大会にも出場するなど活躍を続けています。２０２５年の日本マスターズ選手権大会では最年長の８９歳で出場。見事、通算１８回目の優勝を飾りました。まさに生ける伝説です。■金澤利翼さん「（優勝）２０回の記録はつくりたい。それはもう誰もがやったことない日本ボディビル界の歴史なんです。誰もやっていない、それをやり遂げたい」２０数年前に妻を亡くし、いまは一人暮らしの金澤さん。食生活は驚くほどシンプルです。■金澤利翼さん「これが十穀米です。玄米がベースで黒豆と大豆が入ったもの。１０種類入ってますからね、これがご飯」一緒に食べるのは卵と納豆を入れた味噌汁。筋肉に必要だと言われる肉や魚は一切とりません。この食事を５０歳の時から続けています。■金澤利翼さん「５０歳からカムバックして８９歳でしょ。一度も病気したことない。病院行ったことない」何十年も同じものを食べ続ける生活。３年前、「テレビ派」の健康コーナーで金澤さんの血液の状態を調べたことがありました。すると、驚きの結果が！各数値は基準値以内で、血液年齢はなんと２０代でした。■金澤利翼さん「この食事で死ぬまで１３０まで生きたいから、この食事で頑張ります。これまたおいしいんですよね。やっぱりおいしいってことは健康な証拠でしょうかね」限界への挑戦には、世界中の人に生きる目標を持ってほしいとの思いがあります。■金澤利翼さん「私が頑張ることで何もかも世界記録。最終的には１３０まで生きて人類の世界記録。そうしたら、死んだのちも私のことが私の記録が破られん限りは私の記録をみんなが世界中の人が喜んでくれるんかなと思う。■記者「日本ならず」■金澤さんと記者「世界も」■金澤利翼さん「それで”せいかい”ですようふふふ。はい」２０２６年の目標は８月、９０歳の誕生日の翌日に広島で開かれる全国大会での優勝です。１９回目の優勝を自分への誕生日プレゼントに。世界最高齢のボディビルダーを目指す金澤さんの、肉体への挑戦に終わりはありません。（２０２６年１月７日放送）