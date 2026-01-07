＜過干渉？＞アルバイトを始めてから反抗的になった高校生。無断外泊まで…よくあること？
学校によってはアルバイトが許可されることもあり、高校生が働くこともあります。社会経験を積んだり、職場の人との付き合いがあったりすると、子どもの考えや生活態度に変化が見られる場合も。でもその変化が親からすれば心配になることもあるようで、ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『娘は高校2年生で、週に3回アルバイトをしています。中学の頃は素直でいい子でしたが、高校生になりアルバイトを始めてから、変わってしまいました。反抗したり、アルバイト先の人とお泊まりと言って帰らなかったり。変わってしまうなら、アルバイトをさせなければよかったと後悔しています。それとも、こういうのはよくあることですか？』
高校生で無許可の外泊はダメだよ！あるあるではない！
『親の言うことを聞かずに勝手にお泊まりは、よくあることではないよ』
『アルバイトするのはいいと思うけれど、親のコントロールがきかなくなって、勝手に外泊するのはよくあることではないよ』
学校が許可をしていてアルバイトをするのは問題ないでしょうが、親に心配をかけることをしたり、娘さんのように許可なく外泊したりするのはいかがなものかと、他のママたちは考えています。投稿者さんは、アルバイトを始めた子にはよくあることなのかもしれないと思っているようですが、そうではなさそうですね。アルバイトをして多少変化が見られたとしても、ある程度親が決めたルールを守るものではないでしょうか。
バイト先で出会った人と？異性がらみの可能性も……
『お金もあるし、自由に行動できて楽しくて仕方ないんだろうね。アルバイト先の人が社会人か大学生だとしたら、自由な生活に憧れてしまうのはあるよね。相手が男性だったら、なおさら楽しくて仕方ないだろうし』
アルバイトをすると職場の人との付き合いも始まります。そこには大学生や社会人もいるでしょうから、自分とは違う年代の人に憧れることもあるかもしれません。とくに親として心配になるのは、異性関係ではないでしょうか。誰かとお付き合いをすることもあるかもしれませんが、男性の家に泊まっているのであれば、妊娠などの心配も出てきてしまいます。
アルバイトのせい？反抗期と重なっているだけでは
『普通に反抗期が重なっているだけかと。バイトのせいにしてバイトを憎むのは違う』
『アルバイトは関係なく、そういう年頃なんじゃない？ 視野が広がったしね』
娘さんが投稿者さんに反抗するのは、高校生という時期になり、ますます反抗的になったからかもしれません。中学生の頃は素直だったために、その変化に投稿者さんも驚いてしまったのでしょう。無断で外泊するのは好ましくありませんが、親への反抗心からそのような行動に出ているのかもしれません。
ただ、このような反抗については厳しい意見も寄せられています。
『反抗期がきつくなったのはあると思うけれど、親の許可を取らずお泊まりというのは……。バイト仲間に影響されたにしても、もともと親に反抗して好き勝手する性質を持っていたのか、もしくは、もともと親をそんなには信頼してなかったのか。そのように感じる』
中学生の頃は親の言うことを聞き入れるような素直な子だったようですが、親が知らない一面を持っていた可能性もあります。親の前ではいい子にしていても、他では親が心配するようなことをしていたり、親を信用していなかったりしたのかもしれません。親を信用していないために、高校生になって反抗的な態度が強く出ているとも考えられそうです。
反抗的な娘と向き合う。今できることは？
社会勉強と思ってしばらく見守る
『アルバイトでも大学進学でも就職でも、どのタイミングでも生活が変わったときに「◯◯デビュー」みたいな状態になる子はいると思う。タイプが違う人と知り合うし、行動範囲が拡大するしで、気が大きくなって羽目をはずす。社会的に問題になることをやらなければ（バイトテロなど）、ある程度は勉強のうちと思って見守るしかないのでは？』
アルバイトをすれば付き合う人も増え、周囲の環境も変わっていくものですね。子どもにとっては新しい世界が広がるために、少し羽目をはずしてしまうこともあるでしょう。アルバイトは社会勉強になることも少なくないですから、職場で何かトラブルを起こしたり、迷惑をかけたりすることがないならば、このまましばらくは見守るのも1つでしょう。
アルバイトを辞めさせる
『もうすぐ受験だからと言って、バイトを辞めさせたら？ 人生変わってからじゃ遅いよ』
『お泊まりや家に帰らないのは ありえないでしょう？ 私だったらバイトは辞めさせる。学業に専念させる』
娘さんの行動が心配ならば、いっそのことアルバイトを辞めさせるのも手。娘さんにすれば不満はあるでしょうが、親が心配するような行動をしている以上、アルバイトは許可できないと強く訴えることもできますね。娘さんは高校生ですから、勉強に専念させるのもよいでしょう。
あるママも心配していますが、アルバイトが楽しくなりすぎて働く日数を増やしたり、無断の外泊が増えたりすると、進路にも影響が出るかもしれません。娘さんは将来を決めるにあたり大切な時期を迎えているでしょうから、アルバイトよりも自分の将来のことを考えさせたほうがよいのではないでしょうか。