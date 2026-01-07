³ð¤¨¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡©¡×¡¡J¶þ»Ø¤Î²¤½£GK¡Ä°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×
Àîºê¤Ë¿·²ÃÆþ¤Î¥¹¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ö¤³¤³¤ÏÀîºê¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤éÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿GK¥¹¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Ï¡¢1·î6Æü¤Î¥Á¡¼¥à»ÏÆ°Æü¤«¤é¿·¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Î½ªÈ×¤Þ¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Ï¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï²¬»³¤ÎJ1½é¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºòµ¨¤Ï²¬»³¤ÎJ1»ÄÎ±¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¸À¤¨¤ë³èÌö¤â¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢Àîºê¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Àîºê¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤È¤¤â¿ÀÆàÀî¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬Íè¤¿2021¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Àîºê¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î°ìÈÖ¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÆüËÜ¤Î¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢Àîºê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â¡Ê¥¯¥é¥Ö¤¬J¥ê¡¼¥°½à²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ë1997Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤«¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤È¤·¤«¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¡Ë¥¦¥ì¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤ä¡Ê¥é¥¶¥ë¡¦¡Ë¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¡¢»³¸ýÎÜ°Ë¤â¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î¡Ë¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢8°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Àîºê¤À¤¬¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î67ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ºÅÀ¿ô¤â57¤È¾å°Ì10¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Ë¤â¼ºÅÀ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤óGK¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÃæ¤òÄù¤á¤¿¤¤¤«¤È¤«¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤«¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢GK¥Á¡¼¥à¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤¼éÈ÷¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢GK¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÀîºê¤À¤«¤é¡¢°ìÈÖ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤À¤È¸À¤¤¡¢¡ÖJ2¤Ç¤Ï¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇJ1¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¤¤Ä¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFC»þÂå¡¢²¬»³»þÂå¤ËÂ³¤¡¢ÇØÈÖ¹æ49¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤¤Ê¿ô»ú¤òÉÕ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤«¤Ç¡¢²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö»þ¡¢50ÈÖ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë50ÈÖ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¡¢49ÈÖ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬Í³Íè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£¤Ï2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬9·î4Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·î¤òºÇ½é¤ËÉ½µ¤¹¤ë¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÆü¤òºÇ½é¤ËÉ½µ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö49¡×¤ÏºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¼¨¤¹ÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¹ñÈÖ¹æ¤â¡Ö49¡×¤Ê¤Î¤À¤È¸À¤¤¡¢Ç¯ÂåÊÌ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¼é¸î¿À¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤òÎ®Äª¤ËÏÃ¤·¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¡Ö¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¡×¤¬¹¥Êª¤Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¼é¸î¿À¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤ÈÊì¹ñ¤òÇØÃæ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤«¤é¤ÏÀîºê¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë