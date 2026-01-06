『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、東京都江東区のA PIT オートバックス東雲。『頭文字D』『MFゴースト』に続く、しげの秀一氏の新連載漫画『昴と彗星（すばるとすばる）』をテーマにした「第69回モーニングミーティング」です。作中に登場する車種を対象としたミーティングで、会場には約50台もの車両とオーナーが集まる原作愛にあふれた1日となりました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：よしあきさん

年齢：30代

車両名：トヨタ・86 TRD 14R

型式：ZN6

年式：2015年

所有歴：1年半

主な使用シーン：ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「免許を取得して初めて乗ったクルマはAE86トレノ（後期）。今も19年間乗っています。当時から『頭文字D』が好きで、続編にあたる『MFゴースト』を読んで新型86も大好きになりました」

愛車のお気に入りポイントは？

「TRDが100台限定で発売した14Rなので、台数がすごく少ないところです」

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「MFゴーストに登場するカナタの86が、作中後半でカスタムするシーンがあるんです。その姿を見て『これだ！』と感じました。

レアな14RをMFゴースト仕様にしたら面白いんじゃないかなと思ってカスタムしました」

お気に入りパーツはここ！

外装

「14R専用のフルエアロです。14Rオーナーでなければ購入できないと聞いたこともありますし、実際に見かける機会はほとんどありません。そんな希少性が気に入っています。

あとは作中の86に近づけるためにバンパー、ボンネット、ルーフ、トランクをブラックにラッピングしました。やはりコレをやらないとカナタ仕様になりませんから笑」

内装

エンジン関連

足まわり

「サスペンションはノーマル。ブレーキはZN6後期用のブレンボに換装しています」

これからやってみたいカスタム、気になるブランドは？

「BLITZの車高調を入れてみたいです」

あなたにとって「クルマ」とは？

「夢」

テーマ：「漫画 昴と彗星」登場車種

_MM68_SUBARU

2025年11月16日（日）、A PITオートバックス東雲で開催された「第69回モーニングミーティング テーマ : 漫画 “昴と彗星” 登場車種」は、同作に登場するトヨタ・86やスバル・BRZを中心とした車両オーナーを対象とした朝限定のミーティングです。

最新作『昴と彗星』だけでなく、『MFゴースト』や『頭文字D』に登場する車種も大勢集まり、マンガやアニメの話題で大いに盛り上がりました。

同店では、旧車や特定車種のオーナーズミーティングを定期的に実施しているので、気になる人はA PITオートバックス東雲の公式サイトを要チェック！

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

※今後のイベントの詳細と予定はこちらでチェック！