時代劇ショートドラマ『まめで四角でやわらかで』が、1月5日より公式YouTubeチャンネルにて無料配信が開始された。

本作は、ウルバノヴィチ香苗による同名時代劇コミックを初映像化したもの。各話約3分という短尺の中で、江戸の庶民の生活の機微や、家族の絆、隣人との助け合いが描かれる。

キャストには、柳葉敏郎、大原優乃、本島純政、松岡依都美、小野武彦が集結。柳葉は主人公・喜兵衛を、大原はその孫娘・お茅を演じる。初の時代劇挑戦となる大原は、「江戸に存在した、穏やかな暮らしを描いた優しい世界観を大切に、祖父と生きる“お茅”の心に寄り添い演じました」とコメントを寄せている。

また、本プロジェクトでは、スピンオフドラマ『江戸にログインしました。』も同時展開される。こちらはTikTokおよびInstagramにて配信され、田仲埜愛、植村颯太、相場星音が出演。令和から江戸時代にタイムスリップした若者たちが、「風呂キャンセルしたい……」「名前を呼び間違えられたら？」といった“時代を超えたあるある”を体験する物語となっている。さらに、『まめで四角でやわらかで』の出演者も同役で一部エピソードに登場するなど、横型ドラマと縦型ドラマの世界観がクロスオーバーする史上初の試みが行われている。

コメント●柳葉敏郎（喜兵衛役）久しぶりに京都で時代劇の撮影に参加することができ、大変嬉しく思っております。作品を作る中で、京都のスタッフの皆さんの熱い情熱に触れ、私自身も改めて精進しなければと強く感じました。今回の作品は「SNSでご覧いただくことを目的とした時代劇」という新たな挑戦です。現代のドラマではあまり描かれることのない、人情や人の心の機微を丁寧に紡ぎ出し、今を生きる皆さまにどこか懐かしさを感じていただけるような温かみのある作品です。老若男女問わず、どなたでも楽しんでいただける内容となっておりますので、ぜひお楽しみください。

●大原優乃（お茅役）初めての時代劇。そして、東映京都撮影所での撮影に参加させていただけたことを光栄に思います。江戸に存在した、穏やかな暮らしを描いた優しい世界観を大切に、祖父と生きる“お茅”の心に寄り添い演じました。日々の暮らしの小さな幸せを大切に生きる登場人物たちが、皆さまの心をそっと癒してくれますように。SNS発信を軸にした新しい取り組みを通して、より多くの方に本作の温かさが届くことを願っております。

●本島純政（萩ノ輔役）初めての時代劇だったので、武士としての所作や心構え、時代背景、役の背景についてすごく勉強しました。萩ノ輔は、あることをきっかけに故郷を離れ、江戸へ出てきた人物です。そこで江戸の人達の優しさや日常の些細な温かさに触れていく中で、価値観や心構えが少しずつ変わっていく、そんなキャラクターです。ショートドラマだからこそ、わかりやすくまとめられていて、時代劇を難しく感じている人にも、江戸の世界感や人と人とのつながりを身近に感じてもらえる、そんな作品だと思います！ お楽しみに!!

●田仲埜愛（お咲役）私は幼い頃から着物や伝統的な物事が好きで、今回のお話をいただいた時は嬉しさが一番大きかったですが、同時に緊張も同じくらいしました。撮影ではその時代の言葉の発音や声の抑揚を意識することが難しくて苦戦しました。普段テレビで拝見していた皆様と一緒にお芝居をさせていただけるとは思っておらず、大変勉強になりましたし、貴重な経験をさせていただきました。改めてより多くの役に挑戦し自分自身の演技の幅を広げていきたいと感じました。

●植村颯太（勘太役）オファーをいただいた時は、丁髷になれるワクワクと念願の東映京都撮影所での撮影と知って嬉しかったです！ 緊張もありましたが撮影中は江戸時代を生きられた気がします。縦型は現代から江戸時代にタイムスリップしたという設定なので、時代設定が違う本編キャストさんとの芝居の違いに注目していただけると嬉しいです。個性豊かなキャストさんとスタッフさんと素敵な作品ができました！ お楽しみに！

●相塲星音（お菊役）今回は、江戸時代に現代の私達がログインするという設定だったので、言葉遣いや立ち振る舞いを江戸時代に合わせる必要性がなかったのですが、着物を着て演技をするのが初めての経験で動きにくさや歩き方の難しさを感じました。普段とはまったくちがう環境の中で演技をすることで、改めて俳優というお仕事の大変さを実感しました。この経験を通して、時代劇という新しい世界に少し触れることができ、とてもよい学びになりました。いつか本格的な時代劇にも挑戦できるように頑張りたいです！

（文＝リアルサウンド編集部）