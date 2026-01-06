【『ドラゴンクエストVII Reimagined』動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン】 1月6日 公開

スクウェア・エニックスは、2月5日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のガイドラインを公開した。

公開されたガイドラインはプレイ動画の投稿や生放送配信、および画像投稿を行なう人へ向けたもの。プレイ動画を非商用使用の目的で「YouTube」や「ニコニコ動画」などJASRACと音楽に関する利用許諾契約締結済の動画共有サイトに配信することや、画像や動画を個人のブロクおよびXなどに投稿することを認めている。

シナリオに大きく関わる場合には「ネタバレあり」の表記を入れるよう促しているほか、「魔空間の神殿」魔王の玉座での強敵戦後のプレイの模様は発売日となる2月5日まで生配信、動画・画像の投稿を控えてほしいと記載。ムービーシーンのみを見せる、音楽のみを聴かせることが目的の投稿や再生リストの作成を禁止している。

なお、本ガイドラインは日本語に加え英語や韓国語、中国語でも内容を確認できる。

□「『ドラゴンクエストVII Reimagined』動画・生配信・画像投稿に関するガイドライン」のページ

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX