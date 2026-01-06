TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が自身のInstagramを更新。ヘルシーな美しさ溢れるショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】キャップ×メガネにキャミソール、TWICEサナの私服ショット＆チェヨンとの2ショット【動画＆写真】aloのブラトップ＆レギンスを抜群のスタイルで着こなす（4本）

■TWICEサナ、aloのアイテムの着こなし＆休養中のチェヨンとのショットも

現在、アメリカ・ロサンゼルス発のヨガウェアブランド「alo（アロー）」のアンバサダーを務めているサナ。今回の投稿では、同ブランドのアイテムを身にまとった姿を披露した。

1枚目には、aloの深みのあるグリーンのキャップを目深に被り、銀縁メガネをかけたサナが登場。トップスは、ボーダー柄のキャミソールにグレーの透け感のあるキャミソールをレイヤード。紙パックの牛乳を口にくわえ、髪を無造作に下ろしたサナの肩の力が抜けたカジュアルさが、かえって洗練された色気を引き立てている。

3枚目では、ベッドの上でライトグレーとホワイトのブラトップ＆レギンス姿で座り、笑顔を見せるサナの姿も。こちらは、8月に公開された同ブランドのコンテンツのオフショットとみられる。

さらに5枚目には、黒キャップ×黒タンクトップ姿が凛々しい、ライブリハーサル時のオフショットを公開。サナの隣には、体育座りをする現在休養中のメンバー・チェヨンの姿も収められている。投稿の最後は、ブラック×ホワイトのバイカラースニーカーと、ピンク色のハンドマイクのショットで締めくくられた。

SNSでは、「2026年もとんでもない美ビジュ」「この写真（1枚目）好きすぎる」「牛乳くわえてるのかわいいかわいい」「黒キャップの写真、すっぴん？」「チェヨンの写真ありがとう！」「サチェン大好き」「チェヨン元気にしてるかな…」など、さまざまな反響が寄せられている。

■写真＆動画：aloのブラトップ＆レギンスを抜群スタイルで着こなすTWICEサナ