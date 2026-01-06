岩粼天利「大津高は地域に根付いていますし、知らない人はいない憧れの存在」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回は準々決勝で流通経済大柏との“東西プレミア対決”で1-2の敗戦を喫した大津の3年生MF岩粼天利について。足元のスキルと高い戦術眼を持ったMFは東の横綱・流通経済大柏をギリギリまで追い詰めた。

「大津の7番が常に嫌な位置にいて本当にやりづらかった」

試合後、流通経済大柏の選手たちが異口同音した。特にアンカーのMF島谷義進（水戸ホーリーホック内定）は「自分の背後や横のスペースに必ずいて、そこからボールの動きや僕らの動きを見て動き出すので、本当に厄介でした」と岩粼の存在は確実に相手の脅威となっていた。

この試合、大津は相手の4-4-2の1ボランチの島谷の両脇のスペースを活用すべく、いつもの4-2-3-1ではなく、3-4-2-1を敷いて右サイドハーフだった岩粼を右のインサイドハーフに置き、常に島谷の近くに2人がいる状況を作り出した。

岩粼はもともとドリブルを得意とし、右のワイドの位置からドリブル突破やカットインを仕掛けてゴールに迫っていく選手だが、この役割において頭脳的かつ戦況を見て細かいポジション修正やボールを引き出したり、スペースを空けたりする質の高いオフ・ザ・ボールの動きを何度も見せた。

前半14分、左サイドで3人目の動きから抜け出すと、ドリブルから左足シュート。しかしアウトにかかりわずかに枠を逸れた。それ以降も後ろからのビルドアップの出口として相手の間で顔を出し続け、ボールを受けては奪われないキープ力とパスセンスを駆使して、チームのベクトルを前に向けた。

逆転を許してからもプレーのクオリティーは変わらず、捕まえづらい位置に常にいた。その象徴的なシーンが後半18分。左のハーフスペースでMF福島京次がこぼれ球を拾って前を向くと、岩粼は素早く相手の左CBと左サイドバック、左サイドハーフとボランチの四角形の中央に潜り込む。

逆サイドに右ウイングバックのDF開地心之介がいることを確認し、福島京が自分へのスルーパスと右へのサイドチェンジのどちらも選べるように、後ろの2枚の間にダッシュで割って入る動きをした。この動きに後ろの2枚が釣られてラインを下げた瞬間に、開地が完全フリーとなる広大なスペースを右に作り出した。

福島京が右に展開し、開地がダイレクトでクロスを上げるも、ゴール前のFW山下虎太郎に届く寸前でCB廣瀬煌がヘッドで触ってファーに流れた。それを拾ったDF渡部友翔からのクロスに再び開地が飛び込むも僅かに合わず。ゴールには至らなかったが、岩粼の頭脳的な動きが一気に相手の守備に歪みをもたらした。

「ゴールもアシストもできず、本当に悔しいです。フィジカル、止める技術、シュートメイク、決めきることにもっとこだわらないといけないと思った試合でした」

試合後、目に涙を浮かべながら絞り出すようにこう口にしたが、この試合はいつもと違うタスクを任されながらも、その役割に完璧に応えて見せたし、前述した通り相手にとってかなり脅威な存在になっていたことは間違いなかった。ある意味、プレーの幅の広さとポテンシャルの大きさを実証した試合でもあった。

卒業後は関西の強豪・関西大学に進んでサッカーを続ける。親元を離れて暮らすのはこれが初めてになる。生まれは鹿児島県だが、3歳のときに熊本の大津町に引っ越してくると、そこには常に全国トップレベルの高校がある環境だった。家は大津高から徒歩で5分ほどの位置。地元で大津のジャージを着た選手とすれ違うことも多く、中学生になると大津町立大津中学校に通いながら、熊本市内のアルバランシア熊本でプレー。その傍らで父親と一緒に大津の試合を観に行くようになった。

「中学生になって学年が上がるにつれて、進路について本気で考えるようになったときに、それまではめちゃくちゃ近所だけど、遠いという『雲の上の存在』だと思っていた大津高への憧れがものすごく強くなったんです。最後はもう大津一択でした」

大津に入ると、昨年まではセカンドチームが主戦場だったが、コツコツと磨き上げたドリブルスキルを武器に今年は不動のレギュラーに定着をした。地元の選手とあって、地域の人たちの岩粼への応援の熱量は高く、大会前から大津中学校には岩粼の応援弾幕が飾られていた。

「大津高は地域に根付いていますし、知らない人はいない憧れの存在。そのユニフォームを着て戦えたことは本当に財産ですし、この舞台で最高の相手と戦えて良かったです」

自分の選択は間違っていなかった。次は地元を離れて、プロサッカー選手になるための、1人の大人としてより成長するためのステージに進む。

「大津高に来てサッカーだけでなく、平岡和徳先生などの指導で、人としての成長というのが一番大きかったし、地元のありがたみを学んだ。次はそれを生かして努力をして、地元にいい報告ができるようにしたいです」（安藤隆人 / Takahito Ando）