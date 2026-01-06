『アイドリッシュセブン』10周年記念イベントABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『アイドリッシュセブン 10th Anniversary Event "A10TiON PLEASE!!!!"』と『アイドリッシュセブン VISIBLIVE "HiGH TENSiON FUSiON!!!!"』の全日程を１月10日（土）18時より生放送することを決定。また、本公演の視聴チケットを１月５日（月）18時より販売開始した。
このたび「ABEMA PPV」で放送が決定した『アイドリッシュセブン 10th Anniversary Event "A10TiON PLEASE!!!!"』は、10周年を記念するアニバーサリーイベント。原作アプリの累計ダウンロード数は700万を越え、TVアニメ・CD・ライブ・コミカライズなど16名のアイドルの成長物語を中心に多岐にわたる展開で人々を魅了してきた大型メディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』（略称：アイナナ）。本イベントでは、登壇キャストによるトークやシナリオを手がける都志見文太先生の書き下ろし朗読劇などが実施されるほか、オープニングアクトでは作品に登場するアイドルたちのライブパフォーマンスも予定され、10周年を華々しく彩る企画が盛りだくさん。
さらに、IDOLiSH7、TRIGGER、Re:vale、ŹOOĻの４グループ総勢16人のアイドルによるライブ『アイドリッシュセブン VISIBLIVE "HiGH TENSiON FUSiON!!!!"』も開催。「ABEMA」ではその模様を昼・夜公演ともに生配信する。
(C)アイドリッシュセブン
