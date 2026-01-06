今日6日(火)の最高気温は全国的に平年並みか平年より低いでしょう。北海道と東北、北陸は真冬並みの寒さ、関東から九州は平年並みで、寒中らしい寒さになりそうです。寒さ対策を万全にしてお出かけください。

北海道と東北、北陸は真冬並みの寒さ

今日6日(火)は上空に強い寒気が流れ込み、全国的に昨日5日(月)より気温が低くなるでしょう。最高気温は、平年並みか平年より低くなりそうです。





札幌はマイナス4℃、釧路はマイナス3℃と全道的に真冬日(最高気温0℃未満)で真冬並みの寒さとなるでしょう。仙台は3℃、新潟は4℃、金沢は6℃と、昨日5日(月)より低い所が多く、真冬並みの寒さになりそうです。東京は昨日5日(月)は12.8℃まで上がり、3月上旬並みになりましたが、今日6日(火)は11℃の予想で、平年並みに戻るでしょう。名古屋と大阪は10℃、高知は13℃、広島、福岡は11℃、鹿児島は14℃と各地で平年並みの予想です。北よりの冷たい風が吹きつけて、晴れていても風が冷たく、体感はグッと低く感じられるでしょう。

3連休初日は東京などぽかぽか陽気に

明日7日(水)から一週間の予想最高気温を見てみると、7日(水)は札幌では一旦プラスの気温になるものの、8日(木)と9日(金)は再び真冬日(最高気温0℃未満)となるでしょう。その後、10日(土)は4℃まであがるものの、11日(日)は0℃、12日(月)と13日(火)は再び真冬日となりそうです。



東京は明日7日(水)は10℃に届かず、厳しい寒さでしょう。その後は10℃以上になり、3連休初日の10日(土)は15℃と、3月下旬並みのぽかぽか陽気になりそうです。名古屋や大阪、福岡も10日(土)はグッと気温が上がり、日差しが暖かく感じられるでしょう。ただ、その前後は10℃に届かない日が多く、寒中らしい厳しい寒さとなりそうです。