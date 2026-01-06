2025年12月30日、DIY系YouTuberのかずちゃんねるが自身のYouTubeチャンネルを更新。二重窓をDIYする様子を公開した。

使う材料は、中空ポリカーボネートとマスキングテープのみ。まずは窓の大きさに合わせて中空ポリカーボネートをカットしていく。次に折り畳む箇所に印をつけ、部分的に縦をカットしていく。次に、切れていない部分をカッターの刃を2ミリにして切り込みを入れていく。そうすると、中空ポリカーボネートが分離しないまま折り畳めるようになる、という仕組みだ。

同じように全ての面をカットする。折り畳みができるようになったことで、中空ポリカーボネートだけで自立して立つこともできるようだ。同じ手法でカットした中空ポリカーボネートを4枚用意。次はマスキングテープで、それぞれの中空ポリカーボネートをつないでいく。また、中空ポリカーボネートのあいだだけではなく上下もマスキングテープを貼ることで、ゴミが入るのを防ぐこともできると解説した。

最後に、クリップで窓枠と中空ポリカーボネートを挟めて固定したら完成だ。かずちゃんねるは手作りの二重窓について「正直めちゃくちゃいい」とコメントし、防寒だけではなく光も入るという魅力を紹介した。

今回の動画に視聴者からは「画期的！天才」「思いつかなかった」「超ナイスなアイデア」といった声が集まった。

（文＝向原康太）