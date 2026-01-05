笠原将弘さん流「5分で完成」キノコレシピ2品。もう一品欲しいときに重宝 ＜シメジ＆エリンギ＞
低カロリーなのに栄養満点なキノコは、食卓の人気者。今回は予約の取れない和食料理店「賛否両論」の店主として活躍する笠原将弘さんに、家庭で手軽につくれるキノコ料理を教えてもらいます。もう1品欲しいときにぴったりです。
風味豊かなカツオ節とシメジは相性抜群：副菜レシピ1
仕上げにたっぷりのカツオ節をからめて風味を底上げ。
●シメジの土佐いり
【材料（4人分）】
シメジ 2パック
ゴマ油 大さじ1
A［酒、みりん、しょうゆ各大さじ1］
カツオ節 10g
【つくり方】
（1） シメジは根元を除いてほぐす。
（2） フライパンにゴマ油を中火で熱し、（1）を炒める。しんなりしたら、Aを加えて炒め合わせる。カツオ節を加えて煮からめる。
［1人分65kcal］
エリンギの食感がよいアクセントに：副菜レシピ2
大根おろし＋レモン汁でさっぱり感が倍増！
●エリンギのみぞれあえ
【材料（4人分）】
エリンギ 2パック（200g）
塩 少し
A［大根おろし大さじ2 レモン汁大さじ1と1／2 しょうゆ大さじ1 みりん、酢大さじ1／2 砂糖小さじ1／2］
いりゴマ（白） 適量
【つくり方】
（1） エリンギは食べやすい大きさに切り、熱湯でさっとゆで、ザルに上げて湯をしっかりきる。熱いうちに塩をふる。
（2） （1）の粗熱がとれたらボウルに入れ、Aを加えてあえる。器に盛り、ゴマをふる。
［1人分kcal］
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう
※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5ml、1合=180mlです