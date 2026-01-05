低カロリーなのに栄養満点なキノコは、食卓の人気者。今回は予約の取れない和食料理店「賛否両論」の店主として活躍する笠原将弘さんに、家庭で手軽につくれるキノコ料理を教えてもらいます。もう1品欲しいときにぴったりです。

風味豊かなカツオ節とシメジは相性抜群：副菜レシピ1

仕上げにたっぷりのカツオ節をからめて風味を底上げ。

●シメジの土佐いり

【材料（4人分）】

シメジ 2パック

ゴマ油 大さじ1

A［酒、みりん、しょうゆ各大さじ1］

カツオ節 10g



【つくり方】

（1） シメジは根元を除いてほぐす。

（2） フライパンにゴマ油を中火で熱し、（1）を炒める。しんなりしたら、Aを加えて炒め合わせる。カツオ節を加えて煮からめる。

［1人分65kcal］

エリンギの食感がよいアクセントに：副菜レシピ2

大根おろし＋レモン汁でさっぱり感が倍増！

●エリンギのみぞれあえ

【材料（4人分）】

エリンギ 2パック（200g）

塩 少し

A［大根おろし大さじ2 レモン汁大さじ1と1／2 しょうゆ大さじ1 みりん、酢大さじ1／2 砂糖小さじ1／2］

いりゴマ（白） 適量



【つくり方】

（1） エリンギは食べやすい大きさに切り、熱湯でさっとゆで、ザルに上げて湯をしっかりきる。熱いうちに塩をふる。

（2） （1）の粗熱がとれたらボウルに入れ、Aを加えてあえる。器に盛り、ゴマをふる。

［1人分kcal］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 計量単位は1カップ=200ml、大さじ1=15ml、小さじ1=5ml、1合=180mlです