城島茂「STARTO ENTERTAINMENTと契約期間満了」発表、株式会社城島ファームを設立

元TOKIOの城島茂（55歳）が1月5日、「STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました」と報告。株式会社城島ファームの設立を発表した。



城島ファームの公式X（Twitter）に投稿された「ご報告」では、「日頃より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、STARTO ENTERTAINMENTとの契約期間を満了し、新たな歩みを進めることとなりました。あわせて、株式会社城島ファームを設立いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。



同社では今後、「食と暮らしの足元から、現場の声を大切にしながら、次の世代へつなぐ取り組みを進めてまいります」とつづり、「今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。『今日を耕し、明日を育てる。』」と報告を結んでいる。