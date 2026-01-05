¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º vs ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー
¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º vs ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー
ÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§PHX¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhoenix¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º 108 - 105 ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー
¡¡NBA¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÂÐ¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬PHX¥¢¥êー¥Ê¡ÊPhoenix¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥êー¥É¤·20-26¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥µ¥ó¥Àー¤¬¥êー¥É¤·42-49¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬µÕÅ¾¤·74-73¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥êー¥É¤·108-105¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-05 12:55:07 ¹¹¿·