＜自己中？＞わが家の事情で子どもが遊ぶのは友達の家ばかり。相手の家にとってはやはり迷惑？
放課後や休日に子ども同士が遊ぶ場合、誰かの家にお邪魔することもあるでしょう。いつも同じ家にならないように、親としても気をつけますよね。ただ家庭に事情があると家に呼べないことも。ママスタコミュニティのあるママも家に子どもの友達を呼ぶことができないようで、こんな相談がありました。
『来年小学生になる子がいます。わが家には家庭の事情があり、お友達を呼ぶことができませんが、子どもをお友達の家に遊びに行かせるのはダメですか？ 幼稚園の頃は親も一緒に行っていたので、わが家に呼べない理由も伝えました。そしてお菓子や飲み物を持って行くようにしていました。小学生になると、親がついて行くわけにもいかないですよね。私としては公園や児童館で遊んでほしいですが、周りの小学生の子の親御さんの話を聞くと、お友達を呼んでお家で遊んでいるようです』
友達を家に呼んでもいいと思う親もいるよ
『相手の気持ちがどうなのかというところだと思うんだよね。そのお友達の方から遊びにきてねということなら、別に行っても問題ない。行かせてくれ！ は嫌われるからやめなさいねとはなるけれども』
『家にきてほしい人だけが招いているんだから行っていいよ。本当に招けない、招きたくない人は何がどうあっても招かないもの』
『うちは家にきてもらう方が、家にいるという安心感がある。それに他に迷惑もかけていないから安心』
子どもの友達が家に遊びにくることに抵抗を感じない親御さんもいるでしょう。子どもが自分の家にいれば子どもたちの様子を見られますし、他の家の人に迷惑をかける心配もありません。そのため、「友達の家に行くよりも安心」という声もありました。またどうしても家にきてほしくない場合は、その家の人も強く訴えるのではないでしょうか。そこまでしないということは、家に子どもたちがくることに対して、あまり嫌な気持ちはないのかもしれませんね。
介護・仕事などの事情で友達を呼べない家もある。仕方ない
『同居で義両親が騒がしいのを嫌うお宅もあるし、仕方ないと思う』
『介護が必要な人や病人がいるとか、義両親と同居しているとか、自宅で仕事をしているとか、何かしら理由があって相手も理解してくれるなら行っていいと思う』
同居している両親や義両親が、子どもたちが騒がしくするのを嫌がることもあるでしょう。また家に介護が必要な人や病気で伏せている人がいたり、自宅で仕事をしている人がいたりする場合も。家庭にはいろいろな事情がありますから、理解してくれる親御さんもいるのではないでしょうか。
挨拶ができる、時間を守る。家に招きたいと思う子は……
『子ども同士の関係性と、その子のお行儀によるかな。最低限のルールが守れて、親もきちんとしているなら特になんとも思わないな』
『子どもによる。挨拶できる。図々しくない。時間を守れる。その家の親の言うことに従える。わが子と仲よしだから遊んでいる。この条件が揃えば、全く気にならない』
『ちゃんと躾ができているかどうかで判断している』
子どもが友達と家で遊ぶ場合、その友達がどういう子なのかで、親の気持ちは変わるようです。挨拶ができて、家のものを勝手に触ったりしない、家の人の言うことを素直に聞けるなど、礼儀正しく過ごせるならOKというママたちも。逆にゲーム目当てだったり、約束を守れなかったりするような子は、家にきてほしくないと思われるかもしれません。
「友達の家にお邪魔してばかりで申し訳ない」代わりにできることは？
『きちんと躾がされていて、手ぶらでくることがなければ大丈夫よ。参観などで、親が顔を合わせたときに挨拶してくれたら、それでいい』
友達の家に遊びに行くことが多いなら、その家でどう過ごすのかを子どもにきちんと教える必要がありますね。家の人の言うことを聞くのは大前提ですし、挨拶もきちんとするように伝えましょう。そしておやつなどを持たせることも忘れないようにしたいですね。また学校で親同士が会うこともあるでしょうから、その際にはお礼も伝えましょう。
『頻繁に行くようなら、日にちを決めてお招きしたら？ 私も自宅で仕事をするから急にこられるのは困るけれど、決めておけば呼べるよ。遊びに行くお宅だって、本当は急にこられるのは大変だと思うし』
『どうしても家にこられるのが無理なら、子どもだけでは行けない近場のちょっとした遊び場に連れて行ってあげるのはどうかな』
友達の家ばかりでは申し訳ないと思うならば、家に呼べる日を決めるのもよさそうです。前もって予定をしておけば、それに合わせて準備ができますね。もしどうしても家に呼ぶのが難しいならば、子どもたちを近所の遊び場などに連れていくプランはいかがでしょう。子どもたちにとってもちょっとしたお出かけになり、嬉しいのではないでしょうか。この場合、相手の親御さんにも前もって話しておくと安心ですね。子どもの遊び場は家の中だけではないと考えると、家に呼べないという申し訳なさも少し軽くなりそうですね。