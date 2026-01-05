29万回以上再生され4万以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんの服を離さない猫の姿。必死になるあまり漏れる声に、視聴者からは「や～だ～～！って聞こえる」「絶対ヤダーーーって言ったよねwww」「歌ってるみたいで可愛い」などのコメントが集まっています。

【動画：服を噛んできた猫→離してほしくて『腕をブンブン振ってみた』結果…爆笑必至の展開】

離して？

TikTokアカウント「ごちゃんのまいにち」に投稿されたのは、鼻の周りの黒い模様がチャームポイントの猫「ごちゃん」のキュートな行動。このときのごちゃんがどんな気分だったのかはわかりませんが、飼い主さんの服を噛んでいたそうです。

離してほしい飼い主さんが腕をぶんぶん振ったところ、ごちゃんは「ん～ん～」と拒否。飼い主さんをじっと見つめ、口を離さなかったといいます。振りほどこうとする飼い主さんvs絶対に離したくないごちゃんの戦いが始まりました！

ア～ア～ア～

どんなにぶんぶん振られても離さないごちゃんに、飼い主さんはとうとう「ちょっと離してよ」と懇願。ところがごちゃんは「ア～ア～ア～」と、まるで駄々っ子のように“イヤイヤ”をしたそうです。

粘り強いごちゃんは、強い瞳で飼い主さんの腕をキープ。口を離さないまま手も出して、さらに力強く“離さないもん”の意思を示したといいます。ごちゃんの「ア～ア～ア～」は「やだやだやだぁ～」にしか聞こえず、甘えている、もしくは遊んでほしいとせがんでいるのが正解だったようです。

優しいごちゃん

イヤイヤ期の子どものような一面もあるごちゃんですが、とても心が優しい猫ちゃんとのこと。飼い主さんが泣いているときは「どうしたの？！」とばかりに飛んできてくれるそうで、泣きマネをしても来てくれるといいます。

飼い主さんと猫ちゃんの持ちつ持たれつの関係は、うらやましい限り。お互いにかまってほしいときは素直に甘える関係が素敵です！

声を出してイヤイヤをするごちゃんを見た視聴者からは、「駄々こねるくせに返事して可愛いんだからもぉ」「駄々こねる子供みたいで可愛いw」などのコメントも。甘えん坊ぶりが可愛すぎるごちゃんでした。

TikTokアカウント「ごちゃんのまいにち」には、チョビひげ模様が可愛いごちゃんの、のびのび過ごす日常が投稿されています。一緒に暮らしているハムスターとの微笑ましい様子も見逃せません！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ごちゃんのまいにち」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。