今日5日は北海道から北陸で雪が降り、ふぶく所や雷を伴う所も。二十四節気の「小寒」ですが、北日本を中心に暦通りの厳しい寒さに。関東など寒さが和らぐ所も、朝晩は冷え込みます。

北日本を中心に雪

今日5日は二十四節気の小寒(しょうかん)。寒さが厳しくなっていく頃で、寒の入りです。北日本を中心に厳しい寒さが続き、冬らしい天気分布になるでしょう。



今日5日も冬型の気圧配置が続き、北海道と東北の日本海側は断続的に雪が降り、ふぶく所もありそうです。発達した雪雲が流れ込むため、局地的には雷を伴って降り方が強まるでしょう。大雪による交通への影響に注意、警戒してください。太平洋側は晴れますが、山沿いは内陸では所々で雪が降りそうです。





北陸は雪や雨が降り、雷を伴って急に強く降る所があるでしょう。落雷や突風が吹くおそれもあります。北陸3県の平地は雨の降る時間の方が長く、雪どけによる路面状況の悪化やなだれ、屋根からの落雪などにも注意が必要です。関東甲信と東海は広い範囲で晴れますが、内陸の山沿いでは雪の降る所があるでしょう。近畿から九州は雲が広がりやすく、昼頃までは所々で雨。次第に晴れ間が出るものの、山陰など日本海側は夕方から雨や雪の範囲が広がりそうです。沖縄は晴れますが、夕方以降は雨が降りやすいでしょう。

北ほど厳しい寒さ 関東は3月並み

最高気温は、北海道や東北では昨日4日より低い所がほとんどで、真冬並みの寒さになるでしょう。札幌は午前5時の気温がマイナス6.3度。最高気温はマイナス4度と、朝からほとんど上がらない予想です。日差しが届く太平洋側でも、冷たい季節風の影響で、気温よりも寒く感じられるでしょう。北陸は昨日4日より高い所がありますが、日中はあまり上がりません。夜は寒気が流れ込むため、朝よりも寒くなりそうです。



関東から九州では13℃前後まで上がる所が多く、東京都心は14℃と3月中旬並みでしょう。広島と大阪は昨日より4℃ほど高く、寒さが和らぎそうです。朝晩は冷えますので、服装でうまく調節してください。沖縄は昨日より高く、那覇で22℃と3月並みの暖かさになるでしょう。