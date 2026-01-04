SNSの総フォロワー数が110万人を超えるアダルトインフルエンサーのるるたんのデジタル限定写真集『R-25 〜Another Edition〜』（撮影：唐木貴央、税込2200円）、『R-25 BEST SELECTION』（撮影：唐木貴央、税込2200円）がワニブックスから2冊同時にリリースされました。



【写真】匂い立つ色気…Hカップのアダルトインフルエンサーるるたん

19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。都内最大規模の大型店舗で18カ月間にわたる指名No.1を獲得して殿堂入り。現在はYouTube、TikTokを中心にアダルトインフルエンサーとして活動する “謎の美女” るるたん。2025年8月に発売した初写真集『R-25』（同社）は、特装版が発売後に即完売するなど大きな話題を呼びました。



同作の好評に応え、未掲載の衣装やカットだけを詰め込んだ【デジタル限定】るるたん 写真集『R-25 〜Another Edition〜』、ベストショットと未公開カットを含めた【デジタル限定】るるたん 写真集『R-25 BEST SELECTION』を発売。Hカップの圧倒的なスタイルで見る人を魅了してきた彼女のすべてが収録されています。



【るるたんプロフィール】

1999年生まれ。19歳の時にデリヘル嬢としてデビュー。新宿の都内最大規模の大型店舗で、18カ月間のNo.1を経て殿堂入り。現在は、アダルトインフルエンサーとして活動。2024年9月には、myfansにて自身初となるAVを公開し、爆発的な売上を記録。今はマネジメント事務所の運営にも力を入れている。SNS総フォロワー数は110万人。最新情報は公式インスタグラム（@ruruka_8202）や公式X（@ruruka820）