浦和退団のFWチアゴ・サンタナ、新天地はJ1昇格組の長崎！ 「⻑崎という地で新しい歴史を作るために加⼊しました」
V・ファーレン長崎は4日、2025シーズン限りで浦和レッズを退団するブラジル人FWチアゴ・サンタナの加入を発表した。
現在32歳のT・サンタナは、ブラジルやポルトガルの複数クラブを経て、2021年から清水エスパルスに加入。2022シーズンはチームの降格を防ぐことはできなかったが、14得点でJ1リーグ得点王に輝いた。清水在籍中は3シーズン連続でリーグ戦2桁得点を記録した。
2024シーズンから浦和に加入し、1年目はJ1リーグで12ゴールを記録。しかし、2年目の今季はコンディション不良に苦しみ、J1で19試合5得点に終わり、契約満了による退団が決まった。
心機一転を図る新シーズンは、8年ぶりにJ1リーグへ復帰した長崎に加入。T・サンタナは同クラブの公式サイトを通じて次のように意気込みを示した。
「V・ファーレン⻑崎のユニフォームを着ることができ、⼤変光栄です。このクラブの未来、ビジョンに共感をし、⻑崎という地で新しい歴史を作るために加⼊しました。私は強い決意を持って、チームが J1リーグの⾼いレベルで戦えるように、⽇々最善を尽くすことをお約束します」
