マイホームのなかでも特に憧れる注文住宅。株式会社ザルームツアー（神奈川県厚木市）が実施した「住宅ローンと年収に関する調査2025」によると、注文住宅購入者の平均世帯年収は「1097万円（中央値950万円）」、家の予算は平均「6289万円（中央値5000万円）」となり、4000〜5000万円台がボリュームゾーンであることがわかりました。では、世帯年収が400〜700万円の層の予算はいくらだったのでしょうか。



【グラフ】「世帯年収と家の予算」を見る

調査は、注文住宅を建てたことがある全国の男女（最大3700人）を対象として、2024年4月〜2025年10月の期間にインターネットで実施されました。



その結果、「頭金を入れた」と答えた人は全体の46％で、頭金の平均額は借入額の20.8％でした。一方で、頭金を入れない理由としては「住宅ローン控除を最大限活用したい」「金利が低いので資産運用に回したい」「現金を手元に残したい」などが挙げられました。



また、「月々のローン支払い額」については、「10〜20万円」（57.1％）が最多となり、次いで「1〜10万円」（36.2％）、「20〜30万円」（5.1％）が続き、多くの購入者が「無理のない返済額で設計している」傾向が見て取れました。



さらに、「ボーナス払い」については、全体の74％が「ボーナス払いをしていない」と回答。「浮いた分を投資や貯蓄に回す」「ボーナスは旅行や趣味に使う」など、生活と資産運用のバランスを取る層が増えています。



続いて、「世帯年収」を調査したところ、世帯年収が1000万円未満の世帯が62.2％、1000万円以上が37.8％という結果になり、平均世帯年収は「1097万円（中央値950万円）」でした。



また、「家の予算」は、「4000万円台」（24.3％）、「5000万円台」「7000万円以上」（いずれも21.6％）が上位となり、平均は「6289万円（中央値5000万円）」で、4000〜5000万円台がボリュームゾーンであることがわかりました。



年収と予算の関係を見ると、年収400〜700万円の層は予算が「2600〜4600万円」、年収701〜1000万円の層では「3700〜6600万円」、年収1001万円以上の層では「5000万円〜1億円」という結果になり、「年収650万円で家の予算4150万円（土地＋建物＋外構）」「年収1200万円で予算5000万円」「年収1500万円で予算1億円」といった声が寄せられました。



次に、「予算オーバー時のコスト調整方法」としては、1位「坪数を減らした」、2位「仕様を標準に戻した」、3位「建具を減らした（ロールスクリーンやオープン収納化）」といった「生活動線や快適性を優先しつつ、過剰な装飾を削る」という判断が多く見られました。



なお、「金利タイプ」については、「変動金利」（70％）が圧倒的多数となり、以下「全期間固定金利」（18％）、「固定期間選択型」（12％）が続きました。



変動派からは「低金利を活かしたい」「柔軟に見直したい」などの声が聞かれた一方、固定派からは「支払いの見通しを立てやすい」「安全性を重視」といった意見が聞かれました。



◇ ◇



【出典】

▽株式会社ザルームツアー／注文住宅購入者の住宅ローンと年収に関する調査2025