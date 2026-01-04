元AKB48・小嶋陽菜のYouTubeチャンネルが、2025年12月30日に更新。2025年に使ってよかったコスメ＆スキンケアを紹介した。

AKB48卒業後の2018年にアパレル・コスメブランド「Her lip to」を創業した小嶋。設立わずか7年目でアパレル上場企業「yutori」の傘下に収まったことも話題となった。そんな小嶋は昨年AKB48が20周年を迎えたということで、記念ライブに参加。大晦日には「NHK紅白歌合戦」にも出演し、大忙しの年末を過ごした。

そんな大忙しの社長・小嶋が愛用するコスメ＆スキンケア。まずコスメ部門として「SUQQU SKINCARE CREAM TINT」を紹介した。これについて小嶋は「薄付きのファンデーションで、保湿クリームをそのままファンデーションにしたような感じです。メイクをバチっと決めたいという時以外の方が日常では多かったりするので、デイリーに活躍しました」と説明した。

続けては「ByUR SERUM FIT SILKY NUDE CUSHION」。これについて小嶋は「スキンケア成分がたっぷり入っているので、乾燥しないんです。暖房がついている会議室にいることが多いのですが、そういう時に活躍しました」と語った。

乾燥の季節で気になるのは肌だけではなく髪の毛も同様だろう。そんな中で小嶋は「d'Alba Piedmont Professional Reparing Hair Oil Serum」を紹介。しっかり保湿してくれるので、乾燥の季節にオススメとのこと。「ヘアセットする時にも使えるアイテムです」と補足した。

また自らがプロデュースしているカラコン「Clainel #SEPIA MOOD」も紹介。「今年発売したものなんですけど、いつも付けていました」「フチありのカラコンなんですけど、薄らしたフチなので、大人の女性の方でも付けられるカラコンです」とアピールしつつ、「大体ね、動画とか見て“盛れてるな”って思う（感じられる）時は『#SEPIA MOOD』を付けています。一番使ったカラコンでした」と補足した。

本動画で数々の商品を紹介した小嶋。職業柄というのもあると思うが、日々これだけのアイテムを使って、その特性を流暢に説明できるというのは素直に驚きだ。駆け足の紹介ではあったが、製品の魅力をしっかり伝えてくれているので、参考になる方は多いのではないだろうか。

コメント欄には「こじはる社長の体験推薦に感謝します」「こじはるのベスコスって1番視聴者向けな気がする！」「にゃんさまのこだわり、さすがです」などの声が寄せられている。詳細が気になる人は、ぜひ小嶋のYouTubeチャンネルを覗いてみよう。

（文＝よーちゃん）