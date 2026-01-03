Googleスマホ「Pixel 10 Pro」や「Pixel 10 Pro XL」がPlay Pointsのゴールド以上で3万円割引になる特典が提供中！1万8千円分還元も
|Google Play PointsでPixel 10 Pro・10 Pro XLが3万円引きになる特典が提供中！
グーグル（以下、Google Japan）が運営する日本向けGoogle公式Webショップ「Google ストア」（ https://store.google.com/ ）において対象のPixel製品が30,000円引きになる特典を一部の人に提供しています。対象製品は5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 10 Pro」または「Pixel 10 Pro XL」の2機種とのこと。
利用する場合にはバナーを選択してから「特典を利用する」ボタンを押し、さらに「利用する」を選ぶと、Google ストアのPixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLの購入ページが表示されて「クーポンが適用されました。最終的な金額はご購入手続きの際に表示されます。」と記載され、購入手続きに進むと割引が適用されています。またこのクーポン（プロモーションコード）は他のキャンペーンと併用できるということなので、すでに紹介している「紹介プログラム」を利用すれば、さらに10％割引になると思われます。
また現時点ではGoogle ストアにてPixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLを購入した場合には次回以降のGoogle ストアにおける買い物で使える18,000円分のGoogle ストアポイントをプレゼントしているほか、現在利用しているスマホを下取りすると最大106,000円が払い戻されるため、よりお得に購入できるようになっています。なお、このクーポンの利用期限は2026年1月7日（水）までで、在庫がなくなり次第終了ということなので、特典が利用できる人は是非購入を検討してみてください。
Pixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XLはGoogleが「Made by Google」として自社ブランドで展開している「Pixel」シリーズにおける2025年のフラッグシップスマホで、2021年に発売された「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」ではじめて搭載された自社カスタムのチップセット（SoC）「Tensor」の最新版「Tensor G5」を搭載し、さらに高性能化してこれまでにないPixel史上最高の機能が満載となっています。
またこれらの2機種は「サイズ以外のスペックを極力統一する」という設計思想のもとで作られていますが、詳細に比較すると画面やバッテリー、充電速度などにおいて違いがあり、画面はPixel 10 Proが約6.3インチ、Pixel 10 Pro XLが約6.8インチ、バッテリーはPixel 10 Proが4870mAh、Pixel 10 Pro XLが5200mAh、充電速度はPixel 10 Proが有線で最大30W、ワイヤレスで最大15W、Pixel 10 Pro XLが有線で最大45W、ワイヤレスで最大25Wとなっています。
・Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 10」や「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」が正式発表！8月28日より順次発売。価格は12万8900円から - S-MAX
・Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 10」や「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」を写真で紹介！性能向上や新色追加など【レポート】 - S-MAX
・Googleの新フラッグシップスマホ「Pixel 10 Pro XL」を購入！開封して外観や同梱品、基本機能、ベンチマークなどを紹介【レビュー】 - S-MAX
|機種
|Pixel 10 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|サイズ
|152.8×72.0×8.5mm
|162.8×76.6×8.5mm
|質量
|207g
|232g
|ディスプレイ
|6.3インチ1280×2856ドット
Super Actua（LTPO OLED）
|6.8インチ1344×2992ドット
Super Actua（LTPO OLED）
|バッテリー容量
|4870 mAh
|5200 mAh
|有線充電
|最大30W（30分で55％）
|最大45W（30分で70％）
|ワイヤレス充電
|最大15W（Qi2／Pixelsnap）
|最大25W（Qi2／Pixelsnap）
|SoC
|Tensor G5
|Tensor G5
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Google Pixel 10 Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・Google Pixel 10 Pro XL 関連記事一覧 - S-MAX
・特典 - Google Play Points
・Google Pixel 10 Pro / Google Pixel 10 Pro XL