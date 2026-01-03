嵐の公式SNSが更新され、「#嵐の書き初め2026」メイキング動画のロングVer.が公開された。

【動画＆画像】嵐5人の最新動画／大野智の書き初めを囲んだ集合ショット

1月2日に公開され大きな反響を呼んだ、大野智がしたためた「嵐」の書を囲む集合ショットと、書き初めの様子を収めた動画。その裏側をたっぷりと収録した内容となっている。

■5人揃って挨拶＆「嵐」の書をしたためる大野智

5人はラフな装いで登場。ブラックやブラウン、デニムなど落ち着いたトーンを基調に、シャツやジャケット、ニットを自然体で着こなしており、全体にナチュラルで温かみのある雰囲気が漂っている。

動画は新年の挨拶からスタートし、松本潤、櫻井翔、二宮和也、相葉雅紀が言葉を交わしながら、大野の書き初めを見守る様子を収録。

挨拶のタイミングが合わず、「全然合わないごめんなさい！」と相葉が謝り、他のメンバーが笑う一幕や、大野が書き終えた「嵐」の書をカメラに近づけて「俺うまいなぁ！」と自画自賛するシーンなど、終始和やかな空気が流れている。

最後は大野が「みんな！2026年もよろしくな！」と呼びかけ、5人がそろって手を振りながら動画を締めくくった。

SNSでは「嵐らしくて幸せ」「永遠に大好き」「わちゃわちゃ見られるの嬉しい」「最高」「5人で嵐」「大野くんの綺麗な指にときめく」「にのあい双子みたい」「みんなかわいい」「癒される」といった声が相次いで寄せられている。

■大野智の書き初めを囲んだ集合ショット