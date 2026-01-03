『アンパンマン』正月イラストに衝撃 馬の被り物姿で「嫌なことは嫌って言って良いんだぞ」「コラ画像すぎる」
アニメ映画『アンパンマン』の公式Xが更新され、お正月イラストが公開されるとネット上で話題になっている。
【画像】ダサすぎる…馬の被り物姿 公開された『アンパンマン』正月イラスト
Xでは「謹賀新年 今年も映画アンパンマン を宜しくお願いします」とともに、アンパンマンが顔だけ出した馬の着ぐるみ姿のイラストを投稿。
なんとも言えない一枚にネット上では「なんか斬新なスタイルですね」「嫌なことは嫌って言って良いんだぞ、アンパンマン」「仕事選ばなくなってきたな」「いや無理やりアンパンマンに馬の被り物を被せなくても」「コラ画像すぎる」などと反応している。
