　アニメ映画『アンパンマン』の公式Xが更新され、お正月イラストが公開されるとネット上で話題になっている。

【画像】ダサすぎる…馬の被り物姿　公開された『アンパンマン』正月イラスト

　Xでは「謹賀新年　今年も映画アンパンマン を宜しくお願いします」とともに、アンパンマンが顔だけ出した馬の着ぐるみ姿のイラストを投稿。

　なんとも言えない一枚にネット上では「なんか斬新なスタイルですね」「嫌なことは嫌って言って良いんだぞ、アンパンマン」「仕事選ばなくなってきたな」「いや無理やりアンパンマンに馬の被り物を被せなくても」「コラ画像すぎる」などと反応している。