2026年も話題のアニメがずらり 『呪術廻戦』『ダーウィン事変』『葬送のフリーレン』など
大豊作と評された2025年に続き、多くの話題作が放送を控える2026年アニメ。すでに4月期までは概ねラインアップされているが、ここでは間もなくスタートする1月期アニメの中から注目の作品を紹介する。
【動画】King Gnu書き下ろしOPテーマ「AIZO」解禁！ 「死滅回游 前編」PV
■2026年も話題作がズラリ
1月5日より『ゴールデンカムイ』最新作となる『ゴールデンカムイ 最終章』が放送。これまでシリアス、コメディ含め原作の魅力を遺憾なく表現してきたアニメシリーズ。テレビでは絶対に放送できない姉畑支遁先生の活躍さえもコミックス付録のOVAで乗り切った気概に敬意を込め、ラストスパートにも大いに期待したい。
1月6日からは「マンガ大賞 2022」大賞、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞など多くの漫画賞を受賞した注目作『ダーウィン事変』がスタート。差別やテロなど社会の問題に切り込みながら、ヒトとヒト以外を分けるのは何なのかを描く期待の作品だ。
1月8日からはテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が放送開始（初回は1時間スペシャル）。特急術師・乙骨憂太や作中屈指のクズキャラ・禪院直哉の活躍がアニメーションでどう表現されるのか気になるところだ。なお2025年11月7日からは劇場にて『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開された。
1月16日からは『葬送のフリーレン』第2期がスタート。第1期で絶大な評価を得た本作だが、第2期では原作で特に人気の高い「黄金郷編」が放送されるかどうかにファンの注目が集まっている。
このほか『【推しの子】』第3期、『地獄楽』第二期、『メダリスト』第2期、『Fate／strange Fake』『TRIGUN STARGAZE』『鎧真伝サムライトルーパー』など注目の作品は多い。
映画では、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が1月30日より公開。最後はどう映像化するのか…ファンが注目する結末に向けた3部作の第2作目がようやく封切られる。（文：二タ子一）
