習近平の「偉大な復興」という言葉に込められた「真の狙い」…「百年国恥」をすすぐ闘いは、どのように始まったのか

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、百年国恥──中華民族の偉大な復興について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

「習時代」の幕開け

北京の中心部にある天安門広場。花崗岩が敷き詰められた敷地は、60面のサッカー場がすっぽり収まる広さだ。広場の東側には国家博物館、西側には全国人民代表大会（全人代＝国会）の議場、人民大会堂が鎮座する。

この配置は「太陽の昇る方角を過去、沈む方角を未来」とする考えに由来する。人民大会堂は国の未来を決める場として、建国10周年の1959年に完成した。2012年11月8〜14日、そこで中国共産党の第18回党大会が開かれた。

共産党大会の開催は5年に1度。党の基本方針を決め、中国の針路を定める最重要の政治イベントである。第18回大会はとりわけ重大だった。新指導部に交代する節目だったからだ。

建国後、4代目の党総書記の胡錦濤は、02年11月に江沢民からバトンを受け継いだ。2期10年にわたり、目覚ましい成長を遂げる中国のかじを取り、広大な国土と13億（当時）を超える民を統べてきた。

その後継者は8500万党員（当時）の頂に立つ。共産党が一党支配する中国の最高権力者である。中国人はもとより、世界中が固唾をのんで「ポスト胡錦濤」体制に目を凝らしていた。

クライマックスは閉幕翌日の15日にやって来る。江ら長老を交えた駆け引きを経て、新たな党指導層は国家副主席の習近平を第5代総書記に選んだ。胡より10歳若い59歳。「習時代」の幕開けだった。

胡は総書記に加え、もう一つの枢要ポストからも退く。人民解放軍を指導する党中央軍事委員会主席である。後任は総書記となった習。習は国家主席に選出される翌13年3月の全人代に先立ち、党と軍の実権を掌握した。

偉大な国

習は15日昼前、新指導部を構成する他の6人と一緒に、内外メディアの前に姿を現した。巨大な山水画「幽燕金秋図」の前に並んで記念撮影した後、にこやかにお披露目の記者会見に臨んだ。

「たった今、総書記に選ばれました」。習はそう切り出すと、李克強（23年没）ら6人の党政治局常務委員を1人ずつ紹介した。「党の同志たち」の信任に感謝し、使命を果たすと約束した。

「私たちの国は偉大な国です。5000年を超える文明発展の過程で、中華民族は人類の進歩に不朽の貢献をしてきました」。いかめしい冒頭のあいさつに、巨竜を率いる重責が感じられる。

「しかし、わが国は近代以降、辛酸をなめ、最も危険な時代を迎えました」。習はそう言葉を継いだ。「中華民族の大いなる復興を実現するため、無数の人々が立ち上がって戦いましたが、何度も失敗しました」

欧米列強や日本に蹂躙され、半植民地化の道をたどったアヘン戦争（1840〜42年）以降の歴史に言及していたのは明らかである。「1世紀の恥辱（百年国恥）」と呼ぶ国難の時代だった。

「だからわれわれの責任は『中華民族の偉大な復興』を実現するために、邁進し続けることにある」。祖国が「強国」として世界の舞台に立ち、「偉大な復興」を果たすと力強く宣言した。

中国の夢

2週間後の11月29日、習は6人の常務委員を引き連れ、天安門広場の東側に立つ国家博物館に赴いた。過去の遺産を伝える施設である。習は開催中の「復興の道」展を見学し、重要な講話をした。

「人は誰でも理想や目標、夢を持っている。『中華民族の偉大な復興』を実現することこそ、われわれが近代以来、抱き続けてきた最も偉大な夢である」

最高権力者となってから、習が公の席で「中国の夢」に言及したのは、この時が初めてだ。夢の実現を「数世代にわたる中国人の宿願」と表現し、「偉大な復興」を国家目標に掲げた。

「5000年を超える文明」を紡ぎ出し、長く世界に覇を唱えた中華民族。誇り高き歴史を汚したのが「1世紀の恥辱」だった。習近平という新たな「皇帝」の下、「百年国恥」をすすぐ闘いが始まった。

＊

