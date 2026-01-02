優勝候補の流経大柏が逆転勝利で８強進出！ 金子琉久のハットトリックなど大分鶴崎を５−１撃破！【選手権】
１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で流通経済大柏（千葉）と大分鶴崎（大分）がフクダ電子アリーナで対戦した。
強力な陣容を揃える優勝候補の流経大柏と、99年度大会以来26年ぶりの16強進出で波に乗る大分鶴崎の一戦。先にチャンスを掴んだのは、流経大柏だ。前半８分、増田大空（３年）の左CKから、メンディー・サイモン友（３年）が力強いヘディングシュートを放つも、惜しくも枠を捉えられない。
その後も流経大柏が攻め込む時間帯が続いていた状況で、先にスコアボードを動かしたのは大分鶴崎だった。22分、染矢宏輝（３年生）の自陣からのロングパスに抜け出した山下紫凰（２年生）が相手DFに寄せられながらも左足のシュートでネットを揺らした。
追いかける流経大柏は31分、同点に追いつく。相手DFのクリアミスを拾った古川蒼真（３年生）が一気にエリア内に進入すると、GKに倒されてPKを獲得。これを島谷義進（３年生）が確実に仕留めた。試合は１−１で折り返す。
迎えた後半、２分に流経大柏が逆転に成功する。後半開始から投入された金子琉久（３年生）がエリア付近でボールを受けると、キックフェイントから左足を振る。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
さらに流経大柏は24分に追加点を奪う。右サイドから抜け出した安藤晃希（３年生）がゴール前にクロスを供給。反応した金子が右足のワンタッチシュートで流し込んだ。
止まらない流経大柏は、40＋１分に増田の右CKから金子が強烈なヘディングシュートを叩き込み、４点目を奪取。金子はこれでハットトリック達成だ。
さらに40＋３分に古川がダメ押し弾。流経大柏が見事な逆転勝ちでベスト８進出を決めた。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
