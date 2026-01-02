斬新「アルファード トラック」がスゴい！

2026年1月9日から1月11日にかけて、日本最大のカスタムカーの祭典である東京オートサロンが開催されます。

今回も数々の魅力的なクルマの登場が期待されますが、過去にも魅力的・個性的なモデルが多数登場しました。

【画像】超カッコいい！ これが「アルファード トラック」です！

例えば、東京オートサロン2023に登場した「NATS Alphard Super Dually（アルファード スーパーデューリー）」です。

アルファード スーパーデューリーは、東京オートサロンの常連である日本自動車大学校（通称：NATS）が手掛けたカスタムモデル。名前のとおり、トヨタの高級ミニバン「アルファ−ド」（3代目）をアメリカンな雰囲気のデューリートラックに変えてしまった一台です。

NATSによると「アメリカのビルダーが日本のファミリーカーをカスタムしたら？」がコンセプトとのこと。日本でなじみの車両であるアルファ−ドをベースに、インパクトのあるカスタムモデルを目指したそうです。

Bピラーより前はベースのアルファ−ドですが、Bピラーから後ろは超ロングになり全くの別物です。

特に目を引くのが荷台部分で、3列目以降を切断し、「ハイラックス」ベースの荷台を取り付けることでロング化を実現。ベース車の全長は4995mmですが、アルファード スーパーデューリーはなんと全長6600mmまで伸ばすことに成功しました。

また、拡張した荷台部分に設置したリアタイヤを覆うように、リアフェンダーも拡大。タイヤ自体も345／25ZR20と大きく幅がアップしたワイドタイヤに変更し、大きく伸びたリア側を支えます。

大きく伸びた荷室部分に目が向かいがちですが、それ以外の部分にも大幅なカスタムが施されています。

まず2列目部分。ベースはスライドドアですが、アルファード スーパーデューリーではフロントからリア方向に開く「逆開閉」のスイングドアに交換。フロントドアはノーマルのため、前後が「観音開き」になる構造です。

インテリアはアルファードのプレミアムモデルである「エグゼクティブラウンジ」の内装をそのまま使用。広い空間をゆったりと使えるゴージャスな空間を生み出しています。

※ ※ ※

これほど大幅なカスタムを施した場合、ナンバーを取得するのが難しく、「公道走行不可」であることがほとんどなのですが、このアルファード スーパーデューリーはなんと「公道走行可能」です。

一般販売されることはありませんが、売り出された場合は「購入したい！」という人が続出するかもしれません。