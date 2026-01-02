「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。

「どうだった？」は良くない質問

・「今年は、どうだった？」

この質問が答えにくい理由は、ひとつです。何を答えればいいのかが、分からないからです。

「今年は、どうだった？」と聞かれると、答える側は立ち止まります。

仕事の話なのか、私生活の話なのか。良かった点を話すのか、うまくいかなかった点を話すのか。どこから話し始めるべきなのか。

質問が広すぎるため、相手に負担を与えてしまいます。こうして気遣ったつもりの会話でも、ぎこちなくなってしまうのです。

事実から聞く「事実質問」

頭のいい人は「どうだった？」とは聞かず、事実から入ります。

たとえば、次のように聞きます。

・「今年、目標として決めていたことはありましたか？」

・「何か新しい趣味を始めましたか？」

この聞き方であれば、相手は迷いません。思い当たる出来事があれば、それを思い出して答えるだけです。相手も答えやすく、話も膨らみやすくなります。

話が続きそうなら、そこから少し広げればいい。そうでなければ、短く終わっても問題ありません。

同じ話題でも、聞き方ひとつで、会話のやりやすさは大きく変わります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）