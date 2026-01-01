山梨学院FWが日本代表戦士との“偶然の出会い”を明かす「自主練に行ったらたまたま…」【選手権】
［高校選手権・２回戦］尚志（福島）２−１山梨学院（山梨）／12月31日／浦和駒場スタジアム
12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、山梨学院（山梨）が尚志（福島）と浦和駒場スタジアムで対戦。激闘の末に１−２で敗れた。
惜しくもベスト16進出を逃した山梨学院は、セルティックに所属する日本代表FW前田大然の母校としても知られる。今大会の応援リーダーを務めるその大先輩の存在は、後輩の大きな刺激となっているようだ。
前田と同じ左サイドを主戦場とし、今大会２試合に先発出場したFW横田椋は、「試合前には（前田の）プレー集を結構見ていますし、参考にさせてもらっています。とても尊敬しています」と憧れを口にする。
さらに、前田との忘れられないエピソードも明かした。
「自分が２年生の時、自主練で山梨学院のグラウンドに行ったら、たまたま前田選手がトレーニングをしていて、一緒にボールを蹴ってもらいました。言葉でアドバイスをもらったというより、プレーを見せてくれて。１つひとつの動きの質が全然違って、本当に華がある選手だと感じました」
その背中を追いかけ、横田は「大学に行ってもっと技術を磨いて、プロのサッカー選手になりたいです」と将来を描き、次のステージへ歩みを進める。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】選手権を沸かせるのは誰だ？ 川崎内定ドリブラーや連覇狙う“前育”の司令塔など、今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜MF編
12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、山梨学院（山梨）が尚志（福島）と浦和駒場スタジアムで対戦。激闘の末に１−２で敗れた。
惜しくもベスト16進出を逃した山梨学院は、セルティックに所属する日本代表FW前田大然の母校としても知られる。今大会の応援リーダーを務めるその大先輩の存在は、後輩の大きな刺激となっているようだ。
さらに、前田との忘れられないエピソードも明かした。
「自分が２年生の時、自主練で山梨学院のグラウンドに行ったら、たまたま前田選手がトレーニングをしていて、一緒にボールを蹴ってもらいました。言葉でアドバイスをもらったというより、プレーを見せてくれて。１つひとつの動きの質が全然違って、本当に華がある選手だと感じました」
その背中を追いかけ、横田は「大学に行ってもっと技術を磨いて、プロのサッカー選手になりたいです」と将来を描き、次のステージへ歩みを進める。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】選手権を沸かせるのは誰だ？ 川崎内定ドリブラーや連覇狙う“前育”の司令塔など、今大会の注目プレーヤーを一挙紹介！〜MF編