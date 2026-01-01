TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」に生出演。元日からともに働くスタッフへの気遣いにSNSで反響が集まっている。

安住アナは午前6時からスタートした番組で、羽織袴姿でヘリコプターに乗って富士山上空から“日本一早い”初日の出を生中継。同局のヘリでの初日の出中継は20年ぶりと説明し、操縦士、整備士やカメラマン、音声スタッフのプロフィルを紹介する場面もあった。

そして最後に「現在番組のスタッフは350人ほどいるということで、お正月、ご親戚の皆さん方集まってそんな話にもなるかもしれませんが、ご親族の皆さん、一生懸命スタッフとして働いています。心配されていることもあるかもしれません」と前置きして、「今日は特別に、というか内輪の話で恐縮なんですが、関わっているスタッフを出身県ごとに字幕スーパーにしてみましたので興味のある方はご覧になってください」と説明。

都道府県別に並んだスタッフロールが流れる中、「東京の情報番組に対してご意見お持ちの方も多いと思いますが、私も含め地方出身者もたくさんおります」と続け、「市町村別になってると思わなかった。ずっと見ちゃうね」と笑顔を見せた。

X（旧ツイッター）では「安住アナの気配りが尊すぎる」「エンドロールにスタッフ紹介 この心遣いに元旦の朝、涙が出ました」「元旦の安住アナの、帰京できないけどしっかり頑張ってるよってスタッフロール泣ける」「こういうところに安住アナの人柄が出ますよね」「安住アナの気配りが神すぎる…制作スタッフへのリスペクトがきちんと伝わる演出だね」「もし自分がスタッフだったら喜ぶな、家族に見ておいてと言うだろうなと思った」「安住アナは、日曜天国でも毎回最後にスタッフの名前を読み上げるんですよね」など称賛の声が多く上がった。

安住アナはこの日の番組で第1子誕生を生報告。ヘリからの生中継の中で「初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から1つ、皆さまにご報告がありますので。実は昨年末に娘が生まれまして、家族が1人増えました。3288グラム、女の子が生まれました」と明かした。