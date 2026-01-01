【しし座】2026年1月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年1月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
新しい年の始まりには、イベントやパーティーなど、人と交流できる場に積極的に参加してみましょう。そこでの出会いや注目を浴びる場面が、自分を磨こうという気持ちを高め、あなたの魅力をさらに引き出してくれそうです。
また、この時期は「続けたい習慣」を見つけるチャンスでもあります。長く続けるためには、同じ志を持つ仲間とつながることが大切。仲間の存在が、あなたのモチベーションをしっかり支えてくれるでしょう。仕事面では、自分の意見を堂々と伝える姿が評価されそうです。
＜開運もぐもぐ＞
注目を浴び、自分をより磨いていくためには“火のパワー”を使います。おすすめのメニューは、ラー油をたっぷり入れた「担々麺」です。真っ赤なラー油と熱々の担々麺はまさに火のパワーの象徴です。積極性が高まり、やりたいことを次々とこなしていけるようになるでしょう。
さらに、長い麺には人との縁を結ぶ力もあります。イベントやパーティーで出会った人とのつながりを深め、縁を結ぶエネルギーを与えてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
新しい年の始まりには、イベントやパーティーなど、人と交流できる場に積極的に参加してみましょう。そこでの出会いや注目を浴びる場面が、自分を磨こうという気持ちを高め、あなたの魅力をさらに引き出してくれそうです。
また、この時期は「続けたい習慣」を見つけるチャンスでもあります。長く続けるためには、同じ志を持つ仲間とつながることが大切。仲間の存在が、あなたのモチベーションをしっかり支えてくれるでしょう。仕事面では、自分の意見を堂々と伝える姿が評価されそうです。
＜開運もぐもぐ＞
注目を浴び、自分をより磨いていくためには“火のパワー”を使います。おすすめのメニューは、ラー油をたっぷり入れた「担々麺」です。真っ赤なラー油と熱々の担々麺はまさに火のパワーの象徴です。積極性が高まり、やりたいことを次々とこなしていけるようになるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)