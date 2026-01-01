アニメ「キングダム」第6シリーズ続編制作決定！山の王・楊端和＆バジオウのビジュアル解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ「キングダム」第6シリーズの続編の制作が決定。併せて、山の王・楊端和とその右腕・バジオウのビジュアルも解禁。さらに、アニメ「キングダム」第6シリーズ第1話〜第13話までの振り返り動画を公開したほか、Blu-ray＆DVD BOXの発売も決定した。

「キングダム」は「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて大人気連載中の原 泰久による漫画「キングダム」のTVアニメ。原作コミックスは累計発行部数１億２千万部を突破し、2024年には第4弾となる実写映画「キングダム 大将軍の帰還」が公開、興行収入80億円の大ヒットを記録した。

物語は春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV.森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・嬴政（えいせい）（CV.福山 潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。TVアニメはこれまで第1シリーズ（NHK BSプレミアムにて2012年6月から2013年2月）、第2シリーズ（2013年6月から2014年3月）、第3シリーズ（2021年4月〜10月）、第4シリーズ（2022年4月〜10月）、第5シリーズ（2024年1月〜3月）、第6シリーズ（2025年10月〜12月）がNHK総合にて放送された。

そして早くもアニメ「キングダム」第6シリーズ続編の制作が決定。血傷に塗れた山の王・楊端和とその右腕バジオウが描かれた解禁ビジュアルが公開となった。続編では鄴をめぐる趙との戦いが一層苛烈な状況となり、山の王・楊端和と大犬戎族の王・ロゾのプライドを懸けた戦いが物語のカギとなっていく。“山界の死王”とも呼ばれ、その高いカリスマ性で獰猛な山の民を統べる楊端和と、趙国橑陽にて周王朝を滅ぼした異民族”犬戎”の末裔たちを束ねる王・ロゾがどのような戦いを繰り広げるのか、そして秦国は鉄壁の要塞「鄴」を落とすことができるのか、それぞれのプライドと野性がぶつかり合う続編に乞うご期待！

またアニメ「キングダム」公式YouTubeにて、10月より放送のアニメ「キングダム」第6シリーズを振り返ることができるSP動画2種類を公開した。OPテーマのいきものがかり「生きて、燦々」、EDテーマの友成空「咆哮」、放送を彩った2曲それぞれの世界観とリンクした特別映像となっている。

●作品情報

TVアニメ「キングダム」

【Staff】

原作・監修：原 泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：今泉賢一

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：阿部 恒

美術監督：東 潤一

色彩設計：阿部みゆき

撮影監督：郄野弘樹

3DCG制作：ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集：柳 圭介

音楽：KOHTA YAMAMOTO／澤野弘之

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

音響監督：ハマノカズゾウ

音響制作：神南スタジオ

アニメーション制作：スタジオぴえろ／スタジオ サインポスト

【Cast】

信：森田成一

嬴政：福山 潤

河了貂：釘宮理恵

羌瘣：日笠陽子

渕：赤城 進

尾平：鳥海浩輔

蒼仁：小村 将

蒼淡：林 大地

干斗：林 勇

王賁：細谷佳正

蒙恬：野島裕史

王翦：堀内賢雄

亜光：武田幸史

麻鉱：松本 大

亜花錦：立花慎之介

楊端和：園崎未恵

桓騎：伊藤健太郎

李牧：森川智之

舜水樹：坂 泰斗

馬南慈：手塚秀彰

尭雲：真野恭輔

趙峩龍：東地宏樹

紀彗：石井康嗣

馬呈：三宅健太

金毛：拝真之介

岳嬰：松本 忍

カイネ：村井美里

傅抵：花江夏樹

他

楽曲情報

OPテーマ

「生きて、燦々」

歌： いきものがかり (Sony Music Labels Inc.)

作詞・作曲：水野良樹

編曲：島田昌典

EDテーマ

「咆哮」

歌：友成空(cutting edge)

作詞・作曲・編曲：友成空

＜第6シリーズ：あらすじ＞

紀元前、中国西方の秦国（しんこく）。「天下の大将軍」を目指す元・下僕の信（しん）は、誰も成し遂げたことのない「中華統一」による乱世の終結を願う秦王・嬴政（しんおう・えいせい）と志を同じくし、秦軍所属の「飛信隊（ひしんたい）」隊長として戦場に身を置いていた。

一方、政敵であった相国・呂不韋（りょふい）から国の実権を取り戻した嬴政は、軍総司令・昌平君（しょうへいくん）や法家・李斯（りし）らの協力のもと、中華統一による新たな「法治国家」建国の実現に向け動き始める。

進攻を目論む秦軍は、新拠点「黒羊丘（こくようきゅう）」から趙国（ちょうこく）西部の攻略を狙う。しかし、秦国による中華統一の動きを危険視し、いち早く対策を講じた趙国の天才軍師・李牧（りぼく）の戦略により計画を阻まれることになる。

これに対し昌平君は、趙国王都・邯鄲（かんたん）近くの都市・鄴（ぎょう）を攻める奇策を提案。

李牧に対抗するため、優れた軍略家である王翦（おうせん）、そして、桓騎（かんき）、楊端和（ようたんわ）率いる三軍による連合軍が結成される。

さらに、大きな期待を寄せられた新世代・信「飛信隊」、蒙恬（もうてん）「楽華隊（がくかたい）」、王賁（おうほん）「玉鳳隊（ぎょくほうたい）」が独立遊軍としてこれに加わる。

鄴をめぐる熾烈な戦いがいよいよ幕を開ける！

●リリース情報

TVアニメ「キングダム」鄴攻略戦 対趙連合軍編 Blu-rayBOX

2026年6月24日発売

品番：EYXA-14920〜1

金額：￥26,400（税込）

商品形態：Blu-ray Disc2枚組

収録内容：鄴攻略戦 対趙連合軍編

特典映像：ノンクレジットOPED／宣伝各種PV

特典(封入): 特製ブックレット

初回仕様：キャラクターデザイン阿部恒描き下ろしスリーブケース

TVアニメ「キングダム」鄴攻略戦 対趙連合軍編 DVDBOX

2026年6月24日発売

品番：EYBA-14918〜9

金額：￥11,000（税込）

商品形態：DVD2枚組

法人予約購入特典

対象商品： TVアニメ「キングダム」 鄴攻略戦 対趙連合軍編 Blu-rayBOXのみ

Amazon：アクリルスタンド

楽天ブックス：A5キャラファイングラフ

予約購入特典に関するご注意

※法人別オリジナル特典に関するお問い合わせは、各店舗へお願いします

※法人別オリジナル特典は、発売日前でも、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※ECサイトで予約される場合は特典付表記のあるカートでご購入ください。

©原泰久／集英社・キングダム製作委員会

関連リンク

TVアニメ「キングダム」公式サイト

https://kingdom-anime.com