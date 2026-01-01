『NHK紅白歌合戦』の公式Xが更新され、B’zの稲葉浩志と福山雅治の2ショットが披露された。

【写真】『NHK紅白歌合戦』で奇跡のコラボが実現した福山雅治と稲葉浩志の笑顔の2ショット

■福山雅治が稲葉浩志と「木星」をテレビ初パフォーマンス

2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に稲葉と福山による奇跡の共演が実現。“特別企画”としてコラボパフォーマンスを披露した。

ふたりが歌唱したのは、公開中の映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌として話題を呼んでいる福山の楽曲「木星 feat. 稲葉浩志」だ。福山が作曲とプロデュースを手掛け、稲葉が作詞を担当するというこの曲は、『NHK紅白歌合戦』がテレビ初パフォーマンスとなった。

Xには「最高のパフォーマンスをありがとうございました」というコメントと共に1枚の写真が公開された。そこには、スーツ姿の稲葉とコート姿の福山が並んで笑顔を見せている。背後に映し出された幻想的な照明演出は、歴史的な歌唱シーンの熱量を鮮明に思い出させるほどだ。

SNSには「マジで宇宙級の神コラボだった」「ふたりとも尊すぎる」「美しすぎて涙で言葉が出ません」「最高すぎた！」「すばらしすぎました」と絶賛の声が続々と集まっている。

■写真：『NHK紅白歌合戦』で奇跡のコラボが実現した福山雅治と稲葉浩志の笑顔の2ショット