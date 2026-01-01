女優の長澤まさみ（38）が1日、映画監督の福永壮志氏（43）との結婚を所属事務所「東宝芸能」の公式サイトなどで発表した。

直筆の署名が入った文書で「応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。

「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」とつづり、「まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。

福永氏は北海道出身。2003年に渡米、映像制作を学ぶ。15年の長編映画デビュー作「リベリアの白い血」がベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品され、ロサンゼルス映画祭で最高賞を受賞した。長編3作目の映画「山女」（22年）で第15回TAMA映画賞最優秀新進監督賞などを受賞した。

ドラマでは、「SHOGUN 将軍」の7話、「Tokyo Vice」シーズン2の5話・6話の監督を務めた。「SHOGUN 将軍」は、第76回エミー賞で史上最多18部門、第82回ゴールデン・グローブ賞で4部門を受賞。アメリカの映画・TV業界におけるアジア人の功績を讃えるGOLD LISTでは最優秀賞監督賞を受賞した。