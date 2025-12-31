＜第76回NHK紅白歌合戦＞31日◇NHKホールほか

ガールズグループaespaは、インフルエンザによる体調不良で出場を辞退したNINGNING（ニンニン、23）を除く、KARINA（カリナ、25）GISSELE（ジゼル、25）WINTER（ウィンター、24）の3人で「Whiplash」をパフォーマンスした。

同曲は国内のストリーミング累計1億回再生を突破したヒット曲。髪先まで操るようなキレキレのダンスパフォーマンスで魅了した。aespaは29日に公式サイトで3人でパフォーマンスする旨を発表していた。

出場辞退したNINGNINGをめぐっては、過去に一部メンバーがSNSに投稿した内容に、第2次大戦中に日本に落とされた原爆をやゆするものがあったなどとの指摘が相次ぐなどして、物議を醸していた。

X（旧ツイッター）では曲紹介も熱唱後も、広島県出身の司会、有吉弘行と綾瀬はるかがaespaの3人に声掛けしなかったと指摘する投稿が一部であった。同局の鈴木奈穂子アナが「aespaの皆さん、ありがとうございました！」と声をかけていた。

Xでは「aespaの曲紹介も歌った後の『ありがとうございました』の声がけもNHKアナウンサーのみ、有吉弘行さんと綾瀬はるかさんは何も言わず。きっとお二人の強い意志が働いていると確信」「NHKの女性アナウンサーがaespaに『ありがとうございました』と言ったけど有吉さん綾瀬さんは何も言わず。…当然です。有吉さん綾瀬さんはもう二度と紅白司会やらないかも、配慮足りなさ過ぎ」「有吉が紅白の冒頭に綾瀬はるかと広島出身を強調して、矢沢永吉にも広島出身だと言うあたり敢えて言っているんだなと思った aespa公演後だけありがとうございましたを言っていないのまじで皮肉効いてて痺れたね」などと書き込まれていた。