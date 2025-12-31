中国の習近平国家主席は、新年を迎えるにあたりテレビ演説を行い、台湾について「祖国統一という歴史の潮流は止められない」と強調しました。

習主席は国営テレビを通じておよそ10分にわたり、年末恒例の演説を行いました。

この中で習主席は中国経済について、「経済規模は140兆元に達すると見込まれる」と順調な成長をアピールしました。

その上で2025年の成果について、日本に対する戦争に勝利して80周年となる記念として軍事パレードを行ったことや、台湾が日本の統治から解放されたことを記念する「台湾光復記念日」を制定したことをあげました。さらに台湾について「両岸の同胞は血で結ばれており、祖国統一という歴史の潮流は止められない」と強調しました。

また中国国内の情勢をめぐっては、チベットや新疆ウイグル自治区での祝賀行事に自ら出席したことに触れ、「皆が熱烈な歌と踊りで、祖国への愛と幸福への賛美を表現した。各民族の人々は手を取り合い、固く結ばれていた」と述べ自信を見せました。

一方で会見では、高市首相の台湾有事をめぐる発言には、触れませんでした。