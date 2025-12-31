¡Ú¹ÈÇò¡ÛHANA¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×Æ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©
HANA
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëHANA¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
BMSG¡ßCHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT ¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼/¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡£º£Ç¯£´·î£²Æü¤Ë¡ÖROSE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£¸¥«·î¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖROSE¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Ñ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢ÎÏ¶¯¤¯À¸¤È´¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¿É¤µ¤äÈþ¤·¤µ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤¬¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
TUBE¤ÎÇ®¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿HANA¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÎÂç³¢Æü¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í°ì¿Í¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
½éÅÐ¾ì¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢°µ´¬¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡¢²ñ¾ì¤È¤ªÃã¤Î´Ö¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£