¤ªÀµ·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤Î¡Ö´ÉÍýÊýË¡¡×¡£¿Æ¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÂ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÄÍ±ÛºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¶µ°é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¤¢¤²¤ë¤ªÇ¯¶Ì¤Î¶â³Û¤Ï¤´²ÈÄí¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢20Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ë¥¢¥¤¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¤ªÇ¯¶Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1000±ßÂæ¤«¤é4000±ßÂæ¤¬ÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ÆÀÌ¤«¤é¤¢¤Ä¤Þ¤ë¤È¿ôËü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê³Û¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Í¡×¤È¿Æ¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶µ°éÈñ¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡Ö¥Þ¥Í¡¼¶µ°é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ò¤Î¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÉáÃÊ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤È¤Ï¤Á¤¬¤¦Âç¤¤Ê¤ª¶â¤È¤Î¤Ä¤¹ç¤¤Êý¤¬¡¢¾Íè¡Ö¤ª¶â¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¾å¼ê¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤ï¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ¤¬´ÉÍý¡©»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤«¤»¤ë¡©Ç¯ÎðÊÌ¤Î¹Í¤¨Êý
²¿ºÐ¤Ê¤é¤³¤¦¡¢¤ÈÇ¯Îð¤Ç·è¤á¤ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ëÈÏ°Ï¡×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÌ¤½¢³Ø»ù¤Î¾ì¹ç
¤Þ¤À¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ªÇ¯¶Ì¤ÇÇã¤¤Êª¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉô¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤òÇã¤¦·Ð¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¾ì¹ç
Âç¤¤Ê¶â³Û¤ÎÂ¤·°ú¤¤¬¤Þ¤À¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ï¡¢¾¯³Û¤ò¤ï¤¿¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Ï¿Æ¤¬ÍÂ¤«¤Ã¤ÆÃù¶â¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£
¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤ª¶â¤Ç¤Ê¤Ë¤òÇã¤¦¤«Áª¤ó¤Ç·è¤á¤ëÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¾ì¹ç
Á´³Û¤ò°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢Ãù¤á¤ë³Û¤È¤¹¤°»È¤¦³Û¤ÎÇÛÊ¬¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÇ¯¶Ì°Ê³°¤ËÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ç¸½¶â¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤â¤Õ¤¯¤á¤ÆÇ¯´Ö¤Î·×²è¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤Î»Ò¤É¤â¤Ï2¿Í¤È¤â¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¤ªÀµ·îÌÀ¤±¤Ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÄÌÄ¢¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤Ï¿Æ¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â°Ê³°¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢³Æ¼«¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FP¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì´ÉÍý¤Î¥ë¡¼¥ë¡×3¤Ä
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÇ¯¶Ì´ÉÍý¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§1Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ö»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ò·è¤á¤ë
¤ª¶â¤È¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦¥³¥Ä¤Ï¡Ö¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤³¤È¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È¤ÇÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤â¤ª½Ë¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¤Ê¡Ä¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬Á´³ÛÃù¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ª¶â¤ËÌµ´Ø¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÃù¤á¤ÆÇã¤¦´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè1Ç¯´Ö¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
2¡§¿Æ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¸ý½Ð¤·¶Ø»ß¡×
¤ªÇ¯¶Ì¤Î»È¤¤Æ»¤ÏÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¸ý½Ð¤·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤¹¤°Ë°¤¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ä¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¿Æ¤«¤é¸«¤¿¤é¥à¥À¤Ë»×¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï°Õ¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤â¤Î¤ä´í¸±¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¾Íè¤Î¤«¤·¤³¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
3¡§ÊÝ´É¾ì½ê¤Ï»Ò¤É¤â¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯
»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤ÇÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤È·è¤á¤¿¤Ê¤é¡¢¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Í¡×¡ÖÃù¤á¤Æ¤ª¤¯¤Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤äÄÌÄ¢¤ËÊÝ´É¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Æ¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤òÍÂ¤±¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤¦¤ä¤à¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÏÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¡¢¿Æ¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¿ºÐ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡©
¤ï¤¬²È¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÇ¯¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò¥Þ¥Í¡¼¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡Ö1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤Î³µÇ°¤¬¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¡×»þ´ü¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤É¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤ë¸ýºÂ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌÄ¢¤Ê¤É¤Î·Á¤¬¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢¶á¤¯¤ËÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÇÄÌÄ¢¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°ú¤½Ð¤·Êý¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
Æ±¤¸¶ä¹Ô¤Ç¡¢¶µ°éÈñ¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ê¤É¤Ç»Ò¤É¤âÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ò¤¹¤Ç¤Ë³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¶ä¹Ô¤Ç2¤ÄÌÜ¤Î¸ýºÂ¤Ï³«Àß¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢·»Äï»ÐËå¤Ç¤â¤ª¶â¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¡£Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢´ÉÍýÊýË¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÇ¯¶Ì´ÉÍý¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤ª¶â¤ò´ÉÍý¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤äÃù¤áÊý¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤½¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬¡¢À¸¤¤¿¤ª¶â¶µ°é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Îµ¡²ñ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£